El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Área empresarial de Asipo, Llanera, en pleno corazón del área metropolitana Alex Piña

La guía de Llanera para «reforzar» su papel como eje del área central

Articula su modelo de crecimiento en tres puntos: concejo metropolitano, el 'agro' de los quince minutos y el corredor económico de la AS-374 y AS-373

Sara García Antón

Sara García Antón

Llanera

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

El Plan General de Ordenación de Llanera (PGO) acaba de iniciar un proceso de información pública, paso previo a su aprobación inicial en sesión ... plenaria. Un documento en el que se marcan los objetivos para construir un modelo de futuro, con un eje: «Reforzar el papel de Llanera como nodo metropolitano clave en el área central de Asturias«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  4. 4 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  9. 9 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  10. 10 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La guía de Llanera para «reforzar» su papel como eje del área central

La guía de Llanera para «reforzar» su papel como eje del área central