La guía de Llanera para «reforzar» su papel como eje del área central

El Plan General de Ordenación de Llanera (PGO) acaba de iniciar un proceso de información pública, paso previo a su aprobación inicial en sesión ... plenaria. Un documento en el que se marcan los objetivos para construir un modelo de futuro, con un eje: «Reforzar el papel de Llanera como nodo metropolitano clave en el área central de Asturias«.

Así, la propuesta sometida ahora a información pública habla de potenciar un crecimiento urbano compacto, evitando la dispersión y favoreciendo la densificación en los núcleos principales del concejo (Posada, Lugo y Villabona) para garantizar el acceso a los servicios básicos.

Para ello se propone un modelo de ordenación basado en tres premisas: Llanera metropolitana, el 'agro' de los 15 minutos y el anillo rural.

La denominada «Llanera metropolitana» es la primera capa de ordenación de esta propuesta y tiene una escala territorial. Busca reforzar la centralidad del concejo dentro del área metropolitana de Asturias y con Posada y Lugo como núcleos urbanos principales, «con servicios y equipamientos que vertebran el territorio».

«Se prevé su consolidación como centros de referencia para la población local y para los entornos próximos», recoge el documento, que señala que las llamadas «puertas territoriales» articularían la movilidad territorial.

Esas puertas territoriales articulan las diferentes propuestas por lo que se refiere a la movilidad territorial. El hub empresarial de Pando, Lugo de Asturias y Parque Metropolitano del Nora serían esas tres puertas. En La Morgal, apunta el documento, se pretende facilitar la implantación de nuevas propuestas regionales por parte del Principado de Asturias.

Lo rural, más cerca

La segunda capa de ordenación sería 'el agro de los 15 minutos', que se centra en el medio rural en una «apuesta por la proximidad entre la población y la producción agraria». La estrategia en este caso se basaría en fomentar circuitos cortos de producción y consumo, vinculados a las necesidades urbanas. Y con ese objetivo se plantea el anillo rural de Llanera, parte integral del modelo de ordenación del PGO. Se concibe como un eje circular que pretende mejorar la movilidad mediante la conexión del mayor número de núcleos posible a través de viales ya existentes. Articular los principales tejidos urbanos sostiene la tercera pata de estas «puertas territoriales».

Bajo el título De San Cucao a Pruvia, la tercera capa de ordenación se centra en el corredor económico de la AS-374 y AS-373; allí se ubican Asipo, Silvota, Pando, Mercasturias y el Parque Tecnológico de Asturias. Motor económico de Llanera y también del área central asturiana, el documento indica que «sobre él se estructuran las diferentes propuestas de crecimiento de los núcleos urbanos residenciales, la implantación de suelos de uso terciario y se localizan los nuevos equipamientos entre Posada y Lugo». De ahí que se plantee también en esta pata del plan actuaciones de regeneración de núcleos tradicionales, además de la consolidación de las áreas productivas. El objetivo en este caso es alcanzar el equilibrio entre crecimiento urbano, actividad económica y preservación rural.