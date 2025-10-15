El Pleno de Llanera da la aprobación inicial al Plan General de Ordenación

El Pleno de Llanera aprobó inicialmente este miércoles el Plan General de Ordenación y el Catálogo Urbanístico (PGOU), un paso adelante que marcará ... un antes y un después de los últimos veinte años del municipio en normativa urbanística.

La concejala de Urbanismo, Pilar Fernández, explicó durante su turno de palabra algunos puntos clave del proyecto, empezando con el gran trabajo que le precede. Primero un análisis del municipio, luego un proceso de participación ciudadana y la redacción de una memoria final que se aprobó en Pleno en marzo de 2024 y en base al cual se redactó el Plan General que se sometió a votación este miércoles. En líneas generales, señaló la edil, se basa en «reordenar» según lo que ya se tiene.

Las cuestiones «más llamativas» que se incluyen en este escrito se centran «en los núcleos rurales», cambiando la categorización y la exigencia mínima para construir en la parcela. «Con la actual se exige un mínimo de 2.500 metros cuadrados mientras que con la nueva, según la clase, los mínimos serán entre 1.000 y 2.500». Esto se traduce en «una mayor edificación y más viviendas, optimizando los recursos existentes», además, «en las zonas interiores de los núcleos rurales no habrá exigencia de parcela mínima para construir».

Otro de los puntos, que entraba en las prioridades del equipo de gobierno, era la del entorno de La Bérvola. «El plan que había hasta ahora tenía planificadas avenidas y bulevares que no se iban a hacer», dijo, en su lugar, «sólo se crean dos núcleos rurales, sin grandes urbanizaciones». Mientras tanto, el eje entorno a la AS-381 en Pruvia también dispondrá de una clara mejora. El «problema» que hay en la zona, llena de «empresas asentadas desde hace mucho» es que «no pueden crecer más, tienen agotada su capacidad de seguir construyendo dentro de sus parcelas». Gracias a una coordinación con la consejería de Fomento, con el nuevo plan «se crea un suelo urbanizado consolidado que le da valor y permite crecer» en las fincas aledañas, propiedad de estas empresas.

La edil popular Nuria Niño definió el plan como un marcador del «futuro de Llanera», además de «una enorme responsabilidad», pues el PGOU «debe garantizar el equilibrio, que se adapte a la realidad, movilizando estructuras pero manteniendo la identidad de cada parroquia». En el Partido Popular, continuó, «creemos que este plan va por ese camino».

El portavoz de Izquierda Unida, Gonzalo Bengoa, señaló lo «esperado» de un documento que «permitirá una expansión ordenada de cada al futuro» y convierte al Ayuntamiento de Llanera en un «agente dinamizador». Aplaudió también el proceso de participación ciudadana que ha dado forma al PGOU, con una colaboración de «unas 300 personas».

Por su parte, el edil de Vox, Pedro Manuel Villafañe, se mostró cauto y señaló que el partido votaría una vez que el PGOU vuelva al Pleno, cuando se le de la última aprobación antes de la definitiva, la cual tendrá que darla el Principado. «Hasta entonces nos abstendremos», resumió, aunque sí constató que «lo que se propone nos gusta».

Finalmente, se aprobó con los votos a favor de PSOE, PP e Izquierda Unida. El paso siguiente es un periodo de 45 días sometido a información pública, donde se recogerán las alegaciones de la ciudadanía. Después, se modificará el escrito en lo que sea necesario y se volverá a someter a Pleno para una aprobación provisional, antes de pasar a manos del Principado.