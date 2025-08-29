El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes de la Ruta Santa Isabel 2.0, en una de las barras o paradas durante su paseo por Lugones al comienzo de las fiestas

Lugones se rinde a la fiesta de la Ruta de Santa Isabel

El regidor sierense, Ángel García, y su grupo de amigos se pusieron al frente de una de las ocho barras en las que se bebía y se bailaba

Marta Varela

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:50

La localidad sierense de Lugones está inmersa en las fiestas de Santa Isabel. Así es desde que este viernes diera el pistoletazo de salida con su pregón el atleta Fran Fidalgo, quien paseara la antorcha olímpica por Asturias hace 33 años. Fidalgo es actualmente uno de los mejores bajistas españoles, y se encargó de iniciar una actividad que llevaba seis años en el olvido: la Ruta de Santa Isabel 2.0.

En 1999, quince amigos de Lugones se hicieron cargo de organizar ahí las fiestas de Santa Isabel, entre ellos el actual alcalde del concejo, Ángel García. Una de las ideas que pusieron en marcha para que los vecinos disfrutasen fue la Ruta de Santa Isabel 2.0, un recorrido por el pueblo amenizada por una decena barras. La propuesta duró hasta 2018, y este año una joven comisión la recuperó.

El mayor problema ha sido encontrar vecinos que de forma desinteresada se ocupasen de atender a las 2.000 personas que se apuntaron para recorrer la localidad de barra en barra –hasta un total de ocho–, bailar y pasarlo bien.

El regidor y sus amigos volvieron a unirse para hacerse cargo de una. «Es una forma de ayudar cada uno en lo que pueda; utilizamos un bajo de mi padre para meter la bebida y las cámaras», explicó el alcalde desde su barra, denominaba 'Piedra, papel o borrachera'. Tanto él como su grupo tienen claro que «las fiestas del pueblo deben hacerlas los vecinos».

Lugones sigue hoy de fiestas con vermut musical, desfile folclórico, misa y puya del ramu, entre otras actividades.

