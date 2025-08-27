El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pasada edición de la ruta de Santa Isabel de Lugones. S. S. M.
Qué hacer en Asturias

El pregón de Álex Cardero abre las fiestas de Santa Isabel de Lugones

El programa festivo comienza este 29 de agosto con la ruta de Santa Isabel e incluye cuatro verbenas y una nueva edición de la Muestra de Folclórica

I. G.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:58

Lugones está de fiesta. Desde principios de esta semana se suceden actividades que animan el ambiente en la localidad sierense, aunque no será hasta este viernes, 29 de agosto, cuando comiencen de forma oficial los festejos de Santa Isabel.

Será a las 19.30 horas, cuando está previsto el pregón del jugador del Real Oviedo Álex Cardero y el lanzamiento del chupinazo, a lo que seguirá la animada ruta de Santa Isabel 2.0. A partir de las 23 horas, además, habrá verbena amenizada por la orquesta Combo Dominicano y 3PackDj.

Así comenzarán otros cuatro días consecutivos de fiesta y diversión en Lugones cuyo programa es el siguiente:

Sábado 30 de agosto

  • 10 horas: XV Marcha Senderista al Naranco 'La Otra Ruta de Santa Isabel'.

  • 13 horas: vermú rociero con Danza Sonia y Sevillanas con Alma; Miguel Gabarri y Rumbastur.

  • 18 horas: Gran Desfile Folclórico Internacional por las calles de Lugones y, a partir de las 19 horas, XLI Muestra Folclórica en el Centro Polivalente. Participarán agrupaciones de Ciudad Real, Zamora y Burgos, además de locales.

  • 23 horas: verbena con la orquesta Waykas y Pablo Águila DJ.

Domingo 31 de agosto

  • 12 horas: misa cantada por el Coro San Félix de Lugones.

  • 13 horas: subasta del ramu y arranque de un vermú musical. La temática es 'Viaje en el tiempo' y sonará música los 60, 70, 80 y 90.

  • De 17 a 20 horas: visita guiada al Parque de la Cebera: 'Descubriendo la Cebera, cultura y naturaleza'. Salida desde el parque de la Paz.

  • 18 horas: juegos infantiles con Cometa Verde en el prau de la fiesta.

  • 23 horas: verbena con Grupo Beatriz y Luku DJ.

Lunes 1 de septiembre: Día del Socio

  • De 13 a 18 horas: reparto del bollu y la sidra en el prau de la fiesta, con música en la calle.

  • A partir de las 13 horas: desfile de Gigantes y Cabezudos y animación de charangas durante toda la tarde.

  • De 17 a 20 horas: tardeo del Día del Bollu con la música del dúo Sensación.

  • 18 horas: juegos infantiles en el prau de la fiesta con Cometa Verde.

  • 23 horas: verbena con la orquesta Cinema y Luku DJ.

  • 00.30 horas: fuegos artificiales.

Martes 2 de septiembre: Día de la Infancia

  • Desde las 17 horas: Día de la Infancia con precios populares en todas las atracciones de la fiesta.

  • 18 horas: obra de teatro infantil en el Centro Polivalente Integral. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  7. 7 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  8. 8 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  9. 9 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  10. 10 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El pregón de Álex Cardero abre las fiestas de Santa Isabel de Lugones

El pregón de Álex Cardero abre las fiestas de Santa Isabel de Lugones