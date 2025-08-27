El pregón de Álex Cardero abre las fiestas de Santa Isabel de Lugones

Una pasada edición de la ruta de Santa Isabel de Lugones.

I. G. Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:58 Comenta Compartir

Lugones está de fiesta. Desde principios de esta semana se suceden actividades que animan el ambiente en la localidad sierense, aunque no será hasta este viernes, 29 de agosto, cuando comiencen de forma oficial los festejos de Santa Isabel.

Será a las 19.30 horas, cuando está previsto el pregón del jugador del Real Oviedo Álex Cardero y el lanzamiento del chupinazo, a lo que seguirá la animada ruta de Santa Isabel 2.0. A partir de las 23 horas, además, habrá verbena amenizada por la orquesta Combo Dominicano y 3PackDj.

Así comenzarán otros cuatro días consecutivos de fiesta y diversión en Lugones cuyo programa es el siguiente:

Sábado 30 de agosto 10 horas: XV Marcha Senderista al Naranco 'La Otra Ruta de Santa Isabel'.

13 horas: vermú rociero con Danza Sonia y Sevillanas con Alma; Miguel Gabarri y Rumbastur.

18 horas: Gran Desfile Folclórico Internacional por las calles de Lugones y, a partir de las 19 horas, XLI Muestra Folclórica en el Centro Polivalente. Participarán agrupaciones de Ciudad Real, Zamora y Burgos, además de locales.

23 horas: verbena con la orquesta Waykas y Pablo Águila DJ.

Domingo 31 de agosto 12 horas: misa cantada por el Coro San Félix de Lugones.

13 horas: subasta del ramu y arranque de un vermú musical. La temática es 'Viaje en el tiempo' y sonará música los 60, 70, 80 y 90.

De 17 a 20 horas: visita guiada al Parque de la Cebera: 'Descubriendo la Cebera, cultura y naturaleza'. Salida desde el parque de la Paz.

18 horas: juegos infantiles con Cometa Verde en el prau de la fiesta.

23 horas: verbena con Grupo Beatriz y Luku DJ.

Lunes 1 de septiembre: Día del Socio De 13 a 18 horas: reparto del bollu y la sidra en el prau de la fiesta, con música en la calle.

A partir de las 13 horas: desfile de Gigantes y Cabezudos y animación de charangas durante toda la tarde.

De 17 a 20 horas: tardeo del Día del Bollu con la música del dúo Sensación.

18 horas: juegos infantiles en el prau de la fiesta con Cometa Verde.

23 horas: verbena con la orquesta Cinema y Luku DJ.

00.30 horas: fuegos artificiales.

Martes 2 de septiembre: Día de la Infancia Desde las 17 horas: Día de la Infancia con precios populares en todas las atracciones de la fiesta.

18 horas: obra de teatro infantil en el Centro Polivalente Integral. Entrada gratuita hasta completar aforo.