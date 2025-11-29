La luz de la Navidad ya ilumina Siero
Pañeda y La Pola celebran el encendido
E. C.
Siero
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:41
Las luces de la Navidad ya iluminan algunas poblaciones de Siero. Este sábado se procedió al encendido en La Pola, en un sencillo acto en ... Les Campes al que acudieron varios ediles del equipo de gobierno, como Patricia Antuña, Ana Nosti, Jesús Abad y Raimundo Díaz.
Muy animado fue el encendido en la población de Pañeda, con el concejal Javier Rodríguez.
