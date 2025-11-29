El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Celebración del Gran Capítulo de los Siceratores de Asturias, en Nava. Nacho Quesada

Marisa Valle Roso, Maxi Rodríguez y José Argüelles, nuevos cofrades de la sidra

Los Siceratores de Asturias celebran en Nava su Gran Capítulo y reclaman al Principado «más educación» de la cultura sidrera

A. F. G.

Nava

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:11

Fueron un «buen puñado» de nuevos siceratores de número y tres de honor los que, este sábado por la tarde en Nava, fueron encumbrados como ... nuevos miembros de la Cofradía de la Sidra de Asturias. «De xuru que traen ganes de pasalo bien y d'aportar trabayu y esfuerzu pa que nun decaiga'l consumu sidrícola», clamaba el cofrade mayor, Ricardo del Río, en el solemne acto. Especial atención se prestó a los títulos honoríficos, que en este séptimo Gran Capítulo fueron para la cantante Marisa Valle Roso; el actor, guionista y director Maxi Rodríguez, y para maestro tonelero José Argüelles. «Se ganaron a pulsu el tar güei equí, y a los que yos pido que cuando algamen dalgún Gramy o dalgún d'esos premios nacionales, solo tienen que facer esti xestu al recoyer el galardón, xestu que resume toa una tradición y una cultura sidrera».

