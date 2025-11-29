Marisa Valle Roso, Maxi Rodríguez y José Argüelles, nuevos cofrades de la sidra

Fueron un «buen puñado» de nuevos siceratores de número y tres de honor los que, este sábado por la tarde en Nava, fueron encumbrados como ... nuevos miembros de la Cofradía de la Sidra de Asturias. «De xuru que traen ganes de pasalo bien y d'aportar trabayu y esfuerzu pa que nun decaiga'l consumu sidrícola», clamaba el cofrade mayor, Ricardo del Río, en el solemne acto. Especial atención se prestó a los títulos honoríficos, que en este séptimo Gran Capítulo fueron para la cantante Marisa Valle Roso; el actor, guionista y director Maxi Rodríguez, y para maestro tonelero José Argüelles. «Se ganaron a pulsu el tar güei equí, y a los que yos pido que cuando algamen dalgún Gramy o dalgún d'esos premios nacionales, solo tienen que facer esti xestu al recoyer el galardón, xestu que resume toa una tradición y una cultura sidrera».

Y entre culetes –que de eso va la historia, de proteger y promocionar la cultura sidrera–, se desarrolló el acto ante numeroso público.

«Marisa Valle Roso, por esa voz maravillosa, pol to compromisu social y cola to tierra, pola to simpatía y pol to remangu, La Cofradía de la Sidra-Siceratores d'Asturies tiene a bien nomate Siceratora d'Honor»; y así uno tras otro, destacando las virtudes por los que fueron nombrados cofrades de honor. A Maxi Rodríguez se le reconoció su dilatada trayectoria artística; y de Argüelles se destacó su buen hacer que es reconocido en numerosas provincias del país.

Fue una jornada de celebración, pero también de reivindicación. El maestro de los siceratores se dirigió «a los conseyeros de Mediu Rural, d'Educación y de Cultura que yos voi a siguir insistiendo, en que trabayen pa que se planten cientos de pumaraes que ya lleven años faciendo muncha falta y mas que la van facer, y pa qu'igual que somos la única sidra con reconocimientu universal que tengamos nesti país la meyor y más referente escuela universitaria de Siceroloxía, pomocultura y sidraturismo a nivel mundial, nun solo pa que'l relevu xeneracional nun tengan que dir a estudiar enoloxía fuera, sinon también pa que estudiantes de tol mundu lleguen aquí a deprender como se fae la más antigua y más meyor sidra del planeta».