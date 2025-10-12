El Mercadón de Otoño de Grado atrae al «cliente de casa»

La celebración de este año del Mercadón de Otoño de Grado no decepcionó entre el público moscón, con una gran variedad de productos ... de calidad en los cuarenta puestos instalados en el parque Manuel Pedregal, popularmente conocido como el 'parque de arriba'.

Este mercado se celebra cada año, el domingo más próximo al día del Pilar y esta edición coincidió en el mismo día. Es algo que los propios productores locales lo notaron, con una gran asistencia del «cliente de casa que es de Grado y menos el asturiano de fuera», puesto que este mercado, por su peso y tradición en el concejo «ya es como volver a casa igual que el de La Flor».

Ampliar Clientes interesados en los puestos de verduras frescas del centro del parque. P. G.

Así lo veía la panadera Erika Álvarez, al frente del puesto del obrador de sus padres, negocio que lleva 40 años sirviendo a los moscones. «Nos movemos por los mercados de Asturias, pero ninguno es como el de aquí», dijo. El suyo era uno de los mostradores más grandes del mercado, se vendían bollos preñados, empanadas de varias clases, repostería asturiana y pan casero, de centeno, trigo y maíz, entre otros, lo más vendido para «un domingo de mercado».

Ampliar La zona de quesos asturianos y embutidos, la más popular P. G.

Y es que esta cita es perfecta para llenar la despensa de los productos otoñales más característicos, como pueden ser setas, miel de panales de Pravia –como el puesto de Mielena–, fabes, embutido y quesos artesanos, «el ahumado de Pría, el de Vidiago de cabra y el de Amieva son los que más gustan, la gente se tira a por ellos», destacó Rubén Toro, vendedor habitual en los mercados moscones.

El público de Grado, por su parte, aplaudió la variedad de este año y aunque notó la falta del visitante asturiano, no lo vio como una traba sino que lo hizo «más de aquí, cercano», subrayó María Jesús Fernández, que se fue a casa con todos los ingredientes para cocinar un buen pote de berzas, ideal para el otoño.