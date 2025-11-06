El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carretera nacional 634, a la altura de El Berrón. A. F. G.
Una importante actuación en Siero

El ministerio reactiva la «humanización» de la carretera entre La Pola y Argüelles

Se aprueba «de forma definitiva» el plan para urbanizar el vial por 4,8 millones. El alcalde sierense, Ángel García, 'Cepi', lamenta que no haya plazos de ejecución

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

El título del anuncio reza de la siguiente manera: «Aprobar el expediente de información pública y, de forma definitiva, el proyecto denominado Acondicionamiento de la ... carretera nacional 634 en Siero». En el texto, que publicó este jueves el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se detallan los puntos kilométricos de los tramos en los que se va a actuar, y son los que van desde La Pola a la rotonda de Argüelles, pasando por El Berrón. Se recupera, de este modo, el plan para «humanizar» este importante vial; esto es, para urbanizarlo transformándolo en prácticamente una calzada urbana con prioridad para peatones y ciclistas. También se señala el presupuesto estimado: 4,8 millones de euros.

