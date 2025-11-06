El ministerio reactiva la «humanización» de la carretera entre La Pola y Argüelles

El título del anuncio reza de la siguiente manera: «Aprobar el expediente de información pública y, de forma definitiva, el proyecto denominado Acondicionamiento de la ... carretera nacional 634 en Siero». En el texto, que publicó este jueves el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se detallan los puntos kilométricos de los tramos en los que se va a actuar, y son los que van desde La Pola a la rotonda de Argüelles, pasando por El Berrón. Se recupera, de este modo, el plan para «humanizar» este importante vial; esto es, para urbanizarlo transformándolo en prácticamente una calzada urbana con prioridad para peatones y ciclistas. También se señala el presupuesto estimado: 4,8 millones de euros.

Para el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', se trata de una noticia y de un avance «importantes» para el desarrollo de esta actuación «a la que no habíamos renunciado». Es más, indica que se recupere esta tramitación es la consecuencia directa del trabajo y la coordinación entre el Ayuntamiento y la Demarcación de Carreteras de Asturias. La única pega que pone el regidor es que todavía no se han puesto sobre la mesa plazos de ejecución. Es por ese motivo que el equipo de gobierno local sigue adelante con su iniciativa de actuar, con fondos municipales, en el cruce de El Berrón, donde se va a construir una gran glorieta para dar fluidez al tráfico. La idea es comenzar la ejecución el próximo ejercicio; pero la cuantía no está calculada porque no hay todavía proyecto. Esta parte de la actuación se ha separado de la general del ministerio.

Sin fondos europeos

Se trata de una actuación muy esperada por Siero que ya se anunció en febrero de 2023. Entonces se iba a financiar con fondos europeos. Pero, tal y como adelantó EL COMERCIO el pasado junio, se perdió la subvención porque no se pudo llegar a tiempo a la convocatoria. El alcalde explicó entonces que el proyecto estuvo más de dos años bloqueado por diversas diferencias administrativas, sobre todo con el Ayuntamiento del concejo vecino de Noreña, por afecciones en las lindes. Sin ese contratiempo, se habría llegado a tiempo a la mencionada convocatoria de los Next Generation.

Este proyecto, que contempla modificar profundamente la nacional 634, será determinante para la transformación de El Berrón. Y es que se permitirá integrar esa calzada como una calle más de la localidad; adiós al tráfico denso, con más limitación de la velocidad en todo el tramo, y una nueva unión urbana con la supresión de biondas, la adecuación de carriles para bicicletas y la construcción de esa glorieta que sustituirá el cruce de carreteras del centro urbano.

Los tramos de la carretera nacional en los que se va a actuar se cederán, una vez ejecutados los trabajos, a los ayuntamientos de Siero y de Noreña.