La urbanización de la N-634 entre La Pola y El Berrón pierde los fondos europeos

Alejandro Fuente Siero Viernes, 6 de junio 2025, 22:07 Comenta Compartir

Era un acuerdo entre el Ayuntamiento de Siero y la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias: transformar la carretera nacional 634 entre las ... localidades de La Pola y El Berrón en una vía prácticamente urbana, con tráfico muy lento –velocidad limitada a menos de 50 kilómetros por hora–, carril bici y aceras; un plan para «humanizar» esta travesía con una inversión estimada de casi cinco millones de euros, que se iba a financiar con fondos Next Generation. El proyecto ya estaba listo; «pero no ha sido posible», apuntó el regidor del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', porque no se pudo llegar a tiempo para esa convocatoria de fondos europeos. ¿Existe otra vía? El alcalde fue rotundo: «Sí; se nos ha comunicado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asumirá el coste de forma directa».

No obstante, la pérdida de esos fondos conlleva otra consecuencia: no hay plazo para que se pueda ejecutar, a diferencia del calendario que marcan las autoridades europeas cuando se obtiene parte de sus fondos. ¿Para cuándo? No se quiere lanzar una previsión concreta. «Más tarde». Se trata de un proyecto que estuvo más de dos años bloqueado por diversas diferencias administrativas, sobre todo con el Ayuntamiento del concejo vecino, Noreña, por afecciones en las lindes. Sin ese contratiempo, se habría llegado a tiempo a la mencionada convocatoria de los Next Generation. Fue en octubre del año pasado cuando, gracias a la intermediación de la Delegación del Gobierno en Asturias, se logró desbloquear la actuación cediendo en todas las peticiones de la villa condal. 'Cepi' explicó entonces que se ha transferido el mantenimiento a este municipio del tramo de la nacional 634 desde la glorieta de Argüelles hasta el cruce de Buenavista, donde se ejecutará una glorieta. «Un absurdo, por eso digo que ha sido un retraso del todo injustificado». Una de las actuaciones más relevantes de este proyecto afecta a El Berrón. «Será determinante para el cambio total de esta localidad», añadió el regidor socialista. La transformación de la actual travesía de la N-634 favorecerá la integración urbana con la supresión de biondas, la adecuación de carriles para bicicletas y la construcción de una glorieta que sustituirá el cruce de carreteras del centro urbano, el actual que conecta con la calzada regional AS-376, la Carbonera, entre Langreo y Gijón. Modernización El Ayuntamiento sierense tramita, además, la ejecución de las obras de la arteria de El Berrón; son casi 900.000 euros de inversión para la mejora integral de la avenida de Oviedo. Será en su extremo más oriental, hasta la confluencia con la carretera nacional 634 desde la calle San Martín. Sin embargo, el tráfico en esta travesía no se verá modificado. Se mantendrá el sentido único de salida en dirección a La Pola. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses y la licitación de las obras se realizará próximamente. La zona contará con aceras más anchas y más espacios verdes. La actual fila de estacionamiento en batería se modificará para que sea en línea, con menos plazas. Pero esta reducción se compensará con la adecuación de una nueva zona de aparcamiento en una parcela –que se utiliza actualmente con este fin, aunque sin ordenación ni asfaltado– situada entre la gasolinera y la calle Zarzales. La avenida de Oviedo tiene una longitud total de 840 metros, de los cuales 480 ya fueron objeto de una reurbanización anterior. El proyecto actual se centrará en los 360 metros restantes. También se renovarán todos los servicios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión