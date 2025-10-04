Los Moscones de Oro alzan su voz en favor de la ganadería y de la lucha contra el cáncer

Los Moscones de Oro se mojaron en la defensa del mundo rural. La trigésimo tercera edición del acto de entrega de estos galardones, celebrada en ... la Capilla de los Dolores en Grado, fue el mejor altavoz para poner de manifiesto el compromiso social de las personas de a pie y del campo, y del daño que está sufriendo por la acción del lobo.

El presidente de la Asociación Amigos de Grado, Manuel Fernández, abrió el acto apostando por lo que donominó como IN, inteligencia natural. «Avanza la Inteligencia Artificial, pero no debemos olvidar la IN, la que surge de la experiencia y del conocimiento mutuo». Animó a todos a ejercer más esa inteligencia. Además, lanzó un reto de futuro a uno de los grandes valores de esta asociación, el escultor Favila. Lo hizo a modo de encargo: la creación de una obra que simbolice la «marca Grado» como «seña de identidad cultural».

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, hizo hincapié en los premiados como «ejemplos de resiliencia, compromiso y generosidad que nos inspiran a todos».

El galardonado como Moscón de Oro nacional e internacional, Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, tras agradecer el premio y relatar cómo Grado suponía para él la puerta de entrada a su casa tras los viajes fuera de Asturias, elogió a los quesos de afuega'l pitu y lanzó un mensaje reivindicativo para salvar a los ganaderos y, en especial, a los ejemplares de caprino que, a su juicio, «en lugares como Genestoso han desaparecido por los constantes ataques del lobo, y han llevado a la desaparición de ese queso». «Las alimañas destrozaron una riqueza muy importante. Lo que ha pasado con la cabaña cabrina en Asturias se debe al lobo, y es una cosa seria».

Tras esto, mostró su lado más humano y empresarial dirigiéndose al alcalde de Grado, José Luis Trabanco, al que prometió ayudar en aquellas iniciativas empresariales que pudiesen ponerse en marcha en el mundo rural relacionadas con la ganadería caprina y los productos lácteos. Reivindicó el gran potencial de la leche de cabra como motor de futuro para Asturias y recordó la «gran importancia» de mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación. Apuntó que «muchas zonas de Asturias están muy bien dotadas para producir leche de cabra, que tiene mejores precios, mejores márgenes y mejor perspectiva».

La hora de la solidaridad llegó de la mano del galardonado Nicolás de las Heras Monforte, farmacéutico en el municipio y atleta solidario. Su nombre está ligado a retos deportivos destinados a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, una aventura que quiso compartir con su familia y los numerosos colaboradores que le ayudan a superar cada reto y recaudar dinero para becas de investigación. «Este premio no es solo mío, es de todos los que hemos trabajado por la investigación», dijo en su emotiva intervención, en la que recordó a amigos y a enfermos de cáncer apoyar la investigación.

El regidor cerró el acto realizando un alegato contra las guerras y la violencia, a las que unió una crítica a los actuales políticos, destacando que «la política está para amortiguar conflictos, no para crearlos». También tuvo palabras de reconocimiento para los galardonados: De las Heras, «un referente de solidaridad y superación» y Francisco Rodríguez, «un empresario que apostó por su tierra, generando riqueza y empleo para muchos asturianos».

La Asociación Amigos de Grado cerró la edición convocando una nueva edición de los Moscones de Oro 2026, que volverán a ser el reconocimiento a la excelencia.