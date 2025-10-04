El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Marcos, Francisco Rodríguez, Manuel Fernández, Nicolás de las Heras y José Luis Trabanco. M. V.

Los Moscones de Oro alzan su voz en favor de la ganadería y de la lucha contra el cáncer

Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, y el farmacéutico Nicolás de las Heras reciben los galardones en Grado

Marta Varela

Marta Varela

Grado

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:48

Los Moscones de Oro se mojaron en la defensa del mundo rural. La trigésimo tercera edición del acto de entrega de estos galardones, celebrada en ... la Capilla de los Dolores en Grado, fue el mejor altavoz para poner de manifiesto el compromiso social de las personas de a pie y del campo, y del daño que está sufriendo por la acción del lobo.

