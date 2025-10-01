Los Moscones de Oro reflejan la «vocación industrial y el deporte solidario» en Grado

De entre las citas más importantes del calendario cultural de Grado, destaca especialmente la entrega de los Moscones de Oro, galardones que entrega ... la Asociación de Amigos de Grado y que este año distinguen la «vocación industrial» y el «deporte solidario», representados en Francisco Rodríguez, fundador de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) que opera bajo la conocida marca Reny Picot (Moscón de Oro Nacional e Internacional), y Nicolás de las Heras, ultrafondista (Moscón de Oro Local).

Ambos están listos para recibir sus premios este sábado en la Capilla de los Dolores, a las 12.30 horas, un momento que llevan esperando desde hace meses, cuando recibieron la noticia de que la villa moscona honraba no sólo su labor, sino también toda una vida de dedicación en dos áreas diferentes: el emprendimiento y la solidaridad.

En el caso de Rodríguez (Cangas de Narcea, 1937), esta distinción la ligará siempre a un «grato recuerdo» tanto de la asociación organizadora como de la villa moscona, pues se trata de un premio que, tal y como resaltó la junta directiva tras su nombramiento, subraya su «excelencia» a lo largo de toda su carrera como «referente nacional e internacional», impulsando el panorama empresarial de la región.

Es ahora, 65 años después de la fundación de su empresa en Anleo (Navia) que recuerda la importancia de los orígenes y cómo empezó de niño «con un viaje con mi abuelo en el que acababa de cumplir 10 años» y descubrió la importancia de lo rural.

Ya de adulto, «recordaba esa zona de Asturias», y siguiendo la «vocación industrial» de la familia, a los 20 años fundó la empresa lechera Reny Picot, «un nombre inventado» que vino del hecho de que aprendió a leer y a escribir «en francés antes que español». Al «independizarse» y comenzar su andadura en la región, el nombre le dio identidad y con los años se ha convertido en una empresa líder con presencia internacional. A las puertas de recibir el Moscón de Oro y consciente de su valor, en su opinión «Asturias es una tierra en la que nacen empresarios todos los días», con un talento al que, en su opinión, «se debería prestar más atención» en Europa.

Por su parte, De las Heras (Avilés, 1964) destaca que lleva el nombre de Grado a todas sus competiciones internacionales, en honor a los 33 años que lleva atendiendo a los moscones como farmacéutico de confianza. Ese trabajo influyó en su nombramiento como Moscón de Oro Local, pero también lo hizo, su «lucha contra el cáncer» y demás retos solidarios a los que da visibilidad a través de sus carreras.

Como ultrafondista, descubrió su pasión a los 44 años, cuando fue consciente de su capacidad para las «carreras de resistencia», disciplina con la cual ahora corre con la Selección Española en retos de 24 y 48 horas, distancias largas en las ha llegado marcar entre 261 y 441 kilómetros. Sin embargo, para él prima más el «deporte solidario», marcando el punto de inicio la de 'Rober contra el Cáncer' (de Oviedo a Santiago de Compostela).