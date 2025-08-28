El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Susana Ovín. E. C.

Nava desvela los secretos del escanciado con un curso con Susana Ovín como maestra

El Ayuntamiento destaca que alumnos de estas clases han acabado encontrando empleo en la hostelería

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:27

Aprender a escanciar de la mano de los mejores. El Ayuntamiento de Nava vuelve a organizar una de sus actividades más exitosas en torno ... a la sidra, con la celebración del curso de escanciado. Un curso que impartirá la naveta Susana Ovín, triple campeona del Concurso de Escanciadores de Asturias, y tendrá lugar en el llagar de Sorribes. Además, como es habitual, será gratuito.

