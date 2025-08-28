Nava desvela los secretos del escanciado con un curso con Susana Ovín como maestra

Aprender a escanciar de la mano de los mejores. El Ayuntamiento de Nava vuelve a organizar una de sus actividades más exitosas en torno ... a la sidra, con la celebración del curso de escanciado. Un curso que impartirá la naveta Susana Ovín, triple campeona del Concurso de Escanciadores de Asturias, y tendrá lugar en el llagar de Sorribes. Además, como es habitual, será gratuito.

Dará comienzo el 15 de septiembre y tiene una duración total de 24 horas. El período de inscripción estará abierto del día 2 al 9 de septiembre.

De esta forma, indicaron en el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Nava sigue apoyando la Cultura Sidrera Asturiana; este curso se viene realizando desde el año 2016, salvo los años de pandemia, con una respuesta muy positiva por parte de los vecinos del concejo, que completan siempre las plazas ofertadas. Y además el curso ha alcanzado sus objetivos, ya que durante estos años participantes en esta master class han encontrado empleo en el sector sidrero, destacaron en el Consistorio.

En el curso además de enseñar la técnica del escanciado se impartirán clases teóricas sobre el trato correcto de la sidra y su elaboración. A las personas que realicen, al menos un 75% de las horas totales del curso, se les entregará un diploma acreditativo de aprovechamiento. Las plazas son limitadas y serán asignadas por riguroso orden de entrada en el registro preferentemente a vecinos del municipio.