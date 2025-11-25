El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lorena Díaz, concejala del PP en Nava. E. C.

El PP acusa al PSOE de Nava de hacer un «uso partidista» de los fondos públicos

Critica que se vaya a crear un nuevo cargo de libre designación aunque «el propio equipo de gobierno dice estar limitado económicamente en los presupuestos y que no va a haber inversiones»

S. G. A.

Nava

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Malestar ha provocado la decisión del equipo de gobierno de Nava, del PSOE, de crear un cargo de confianza político justo después, indica ... la edil popular Lorena Díaz, de asegurar que el Consistorio tiene recursos limitados y que los presupuestos de 2026 no recogen inversiones. «En unos minutos de diferencia el Alcalde pasó de hablar de escasez de recursos para elaborar los presupuestos a defender la creación de un cargo de asesor político pagado con el dinero de todos los navetos», planteó Díaz. El PP ve en esta decisión «un uso partidista de los recursos públicos» y exige explicaciones para lo que califica de «un desprecio por las prioridades reales del municipio».

