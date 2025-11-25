El PP acusa al PSOE de Nava de hacer un «uso partidista» de los fondos públicos

Malestar ha provocado la decisión del equipo de gobierno de Nava, del PSOE, de crear un cargo de confianza político justo después, indica ... la edil popular Lorena Díaz, de asegurar que el Consistorio tiene recursos limitados y que los presupuestos de 2026 no recogen inversiones. «En unos minutos de diferencia el Alcalde pasó de hablar de escasez de recursos para elaborar los presupuestos a defender la creación de un cargo de asesor político pagado con el dinero de todos los navetos», planteó Díaz. El PP ve en esta decisión «un uso partidista de los recursos públicos» y exige explicaciones para lo que califica de «un desprecio por las prioridades reales del municipio».

«¿Dónde están los informes de necesidad que justifiquen este puesto y por qué no se han mostrado al Pleno? No hay que confundir la necesidad del PSOE con la necesidad del Ayuntamiento. Las necesidades del PSOE que se las paguen ellos», añade.

«El Ayuntamiento no puede convertirse en una oficina de colocación política según la conveniencia del PSOE naveto. La transparencia no es una opción: es una obligación», incidió el PP.

«Desde el Partido Popular de Nava no vamos a permitir que se juegue con el dinero de todos para satisfacer intereses partidistas mientras se recorta en inversiones, en servicios y en mejoras que sí necesita el municipio», advirtió el PP.

Por su parte, el portavoz popular, Pablo Onís, aseguró durante el debate plenario con el alcalde que ese puesto político «nace muerto porque lo liquidaremos en junio de 2027 si los vecinos nos otorgan su confianza. Es nuestro compromiso».