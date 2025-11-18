Noreña organiza la Carrera de los Callos, cuyos ganadores se llevan su peso en carne

El Ayuntamiento de Noreña organiza una nueva edición de la emblemática Carrera de los Callos, que se celebrará el sábado 6 de diciembre. ... El evento, se ha convertido en una cita «imprescindible» dentro del calendario deportivo y festivo dentro de las jornadas gastronómicas de la villa condal, que reunió el año pasado a medio millar de participantes.

Como ya es tradición, cada participante recibirá una lata de callos como obsequio, «un homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía noreñense.» Además, los ganadores de la categoría absoluta, tanto en modalidad femenina como masculina, serán premiados con su peso en productos cárnicos, «uno de los reconocimientos más singulares y esperados de la prueba».

La concejala Patricia Redondo destaca que esta XI edición «combina deporte, tradición y participación ciudadana, y refleja el espíritu festivo y acogedor de Noreña».