Noreña, una tonelada de callos para superar las mil visitas en sus jornadas gastronómicas «Hay que reservar mesa cuanto antes», destacan sobre una cita que crece cada año y busca ser declarada de Interés Regional

Pilar Gutiérrez Noreña Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

En guisos, sopas o acompañados de patatas fritas, los callos de Noreña son uno de los platos más populares del concejo y los protagonistas de las jornadas gastronómicas que se celebran este fin de semana, desde el viernes 5 hasta el lunes 8. Se trata de un evento que cumple 57 ediciones «agotando más de una tonelada de callos cada año», destaca Ana González, teniente de alcalde, sobre una cita que atrae a Noreña a comensales de toda Asturias y buena parte de España. En esta ocasión, calculan superar «el millar de visitantes» durante la festividad de la Constitución y la Inmaculada, por lo que recomienda a los apasionados de los callos que «reserven mesa cuanto antes».

Su pronóstico se sustenta, en parte, en el número de participaciones en la Carrera de los Callos, de cinco kilómetros, que se celebrará el sábado 6 «cada día van subiendo y estamos casi en mil», destacó González. Tras el recorrido se regalará a todos los corredores una lata de callos de La Noreñense.

Uno de los objetivos del municipio es conseguir que sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional. La elevada asistencia, es uno de los puntos fuertes de la receta para alcanzar esa distinción y el Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha para conseguirlo, intensificando, por ejemplo, la difusión y promoción de esta cita gastronómica.

El equipo de gobierno que encabeza Amparo Antuña cuenta con el apoyo de los hosteleros y, como cada año, casi todos los restaurantes de la localidad participan en estas jornadas, cada uno de ellos tendrá un menú particular, aunque la media de raciones de callos rondará los 15 euros aproximadamente. Irán acompañados de más platos típicos de la gastronomía asturiana.

Durante la presentación de las Jornadas de los Callos, Juan Fernández, presidente de Hostelería Noreña, no sólo invitó a todo el mundo a disfrutar de una buena ración de este plato, sino que también destacó que «más que comida, son historia».

Temas

Noreña