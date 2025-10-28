El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fachada trasera de la nueva escuela de 0 a 3 años de Pola de Siero, Los Polesinos A. F. G.
Siero

Las nuevas escuelinas de La Pola y Lugones inician el curso el martes

Las familias podrán acceder a estos espacios este viernes para participar en las actividades informativas

Marta Varela

Marta Varela

Siero

Martes, 28 de octubre 2025, 22:01

Comenta

Las escuelas de 0 a 3 años ubicadas en las localidades sierenses de La Pola y Lugones tienen previsto, según el calendario ... manejado desde la Consejería de Educación, comenzar su andadura este viernes. Lo harán con actividades programadas para que participen las familias, como charlas informativas. Será el preámbulo para que el martes 4 de noviembre pueda comenzar la actividad escolar, ya que el lunes es festivo para les escuelines asturianes.

