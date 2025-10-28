Las nuevas escuelinas de La Pola y Lugones inician el curso el martes

Las escuelas de 0 a 3 años ubicadas en las localidades sierenses de La Pola y Lugones tienen previsto, según el calendario ... manejado desde la Consejería de Educación, comenzar su andadura este viernes. Lo harán con actividades programadas para que participen las familias, como charlas informativas. Será el preámbulo para que el martes 4 de noviembre pueda comenzar la actividad escolar, ya que el lunes es festivo para les escuelines asturianes.

Se trata del equipamiento Mundu Feliz, que corrió a cargo del Principado, en Lugones, y que se ubicó dentro de la parcela del colegio público La Ería. El otro es Los Polesinos, en el edificio del antiguo Cinema Siero, en la Pola, que el Ayuntamiento ha impulsado con los fondos europeos destinados para estas infraestructuras.

El centro ubicado en la Pola contará, en un principio, con tres unidades –con seis educadoras– y un director, que será compartido con la nueva escuela en Lugones. En esta última se han habilitado dos aulas con espacio para 31 alumnos.

El equipamiento poleso cuenta con 39 plazas iniciales, que podrían verse ampliadas hasta 78 en caso de que se acondicionaran todos los espacios disponibles. Una infraestructura que ha supuesto para el Consistorio sierense el desembolso de dos millones de euros. Ahora está cedido al Principado.

Con estas nuevas plazas se da un respiro a las 126 familias que entre Lugones, con 54 menores, y la Pola, con 69, estaban en lista de espera para que sus hijos accedieran a una plaza pública.

A día de hoy, Siero tiene en funcionamiento dos escuelas infantiles para niños de hasta tres años. Se trata de la de La Manzana, en Lugones, con 47 plazas, y la de El Carmín, en la Pola, con 38, ambas municipales. Claramente insuficientes para la actual demanda.