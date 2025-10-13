El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Fachada acristalada de la escuelina de Los Polesinos A. F. G.

El coste de la limpieza de colegios y locales municipales de Siero aumenta un 15,43%

La actuación cuenta con un presupuesto de 1,6 millones para dos años, prorrogable, y afecta a un total de 51 inmuebles municipales.

Marta Varela

Pola de Siero

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:40

Comenta

Mejorar el confort de los centros educativos y edificios municipales es una de las prioridades para el equipo de gobierno de Siero, que pone el ... foco en mejorar la limpieza de los mismos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El coste de la limpieza de colegios y locales municipales de Siero aumenta un 15,43%

El coste de la limpieza de colegios y locales municipales de Siero aumenta un 15,43%