El coste de la limpieza de colegios y locales municipales de Siero aumenta un 15,43%

Mejorar el confort de los centros educativos y edificios municipales es una de las prioridades para el equipo de gobierno de Siero, que pone el ... foco en mejorar la limpieza de los mismos.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero celebrada el pasado viernes adjudicó el nuevo contrato de limpieza de centros escolares públicos y de edificios municipales.

Se trata de un servicio que cuenta con un presupuesto de 1.616.233 euros. Tiene carácter anual y una duración de dos años, si bien es prorrogable otros dos ejercicios. Entre las novedades del contrato está el incremento de presupuesto del mismo, de un 15,43% con respecto al que estaba en vigor, que ascendía a 1.400.280 euros.

Se trata de un contrato municipal que incluye el servicio integral de limpieza de los edificios, centros escolares e instalaciones municipales, para mantener las correctas condiciones higiénicas de uso, tanto para los trabajadores que desempeñan en ellos sus servicios, como de los usuarios que acuden habitualmente a los mismos,

El alcalde de Siero, Ángel García, destacó que «se trata de un contrato importante no solo por el importe, sino porque el servicio que presta». Por ello, quiso destacar que en el mismo «se incluye la limpieza de los centros escolares, y de los equipamientos que usan los trabajadores municipales y la Corporación, y lo más importante, los vecinos del concejo».

La limpieza abarca todas las instalaciones interiores, patios, accesos, mobiliario y enseres de 51 locales y edificios. Es un equipamiento más que en el anterior contrato, al incorporase la nueva Escuela de 0-3 de Pola de Siero, Los Polesinos.

Entre las mejoras del nuevo servicio con respecto al anterior está que se han realizado pequeños ajustes en las frecuencias de limpieza en centros educativos para poder dar así una mejor prestación en los colegios.

Los cristales, prioritarios

Además, se pretende que haya una mayor atención a las zonas acristaladas de todos los edificios. Por ello se incluye en los pliegos que dentro del personal haya personas con formación específica en este tipo de limpieza. También se incide en que el servicio debe ejecutarse con métodos, prácticas y productos respetuosos para el medio ambiente y la salud laboral e incluirá, entre otros la correcta gestión de los residuos manteniendo el sistema de segregación selectiva.

El adjudicatario esta obligado a la subrogación del personal en las condiciones previstas en sus convenios colectivos. Habrá más de medio centenar de personas, de las que 43 son limpiadores, ocho técnicos, dos responsables y un especialista.

Entre las mejoras del nuevo servicio, se han introducido ajustes en las frecuencias de limpieza en los centros educativos, con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente en los colegios. Así, por deseo expreso de la Corporación, se incluye en el presenta contrato la apertura de los recintos y edificios incluidos en el mismo justo para la incorporación del personal y la prestación de los servicios presenciales y su cierre al finalizar la jornada y servicios de limpieza.