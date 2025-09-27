Siero adjudica la limpieza de 14 centros deportivos por 1,5 millones para dos años
El Ayuntamiento aborda una nueva tasa de uso intensivo de campos de fútbol
A. F. G.
Siero
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:31
El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', anunció este sábado la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza de las instalaciones ... adscritas al Patronato Deportivo Municipal (PDM), con un presupuesto superior a los 1,5 millones de euros para los dos próximos años, prorrogable otros dos.
El contrato garantiza la limpieza y mantenimiento higiénico de un total de 14 instalaciones deportivas, entre las que se incluyen las piscinas climatizadas de La Pola y Lugones, los polideportivos de El Berrón, La Fresneda, Lugones, Carbayín Alto y el nuevo polideportivo poleso, así como el Leandro Domínguez, el gimnasio de Carbayín Bajo, las instalaciones de Lieres y Leceñes y las piscinas exteriores de La Pola, Lugones y Lieres.
El regidor, acompañado del edil Jesús Abad, indicó también que se está ultimando una tasa de uso intensivo de los campos de fútbol del municipio, por lo que se abonaría un canon para toda la temporada y no por hora, como la ordenanza actual. Se abonaría para pagar los costes del mantenimiento del recinto y podría ser de unos 30.000 euros.
