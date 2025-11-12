El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las obras del saneamiento de La Isla, en Pola de Siero, que mantienen la calle El Molín cortada desde el pasado mes de agosto. A. F. G.

La obra para evitar inundaciones en Pola de Siero se adelanta y acabará en un mes

Se podrá reabrir el tráfico en la calle El Molín, que es uno de los principales accesos al centro urbano desde la travesía de la carretera nacional 634

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:47

Fue a mediados del pasado agosto cuando dieron comienzo los trabajos en la red de saneamiento de la zona de La Isla de Pola ... de Siero con el objetivo de acabar con las inundaciones que se producen durante los episodios de fuertes lluvias. El plazo de ejecución inicial era de medio año, esto es, para finalizar en febrero. Pero la empresa adjudicataria, New Construction, avanza en la ejecución y ya se estima que los trabajos podrán concluir en poco más de un mes. Lo principal del proyecto ya está terminado y ahora se están rematando los detalles de la actuación.

