La obra para evitar inundaciones en Pola de Siero se adelanta y acabará en un mes

Fue a mediados del pasado agosto cuando dieron comienzo los trabajos en la red de saneamiento de la zona de La Isla de Pola ... de Siero con el objetivo de acabar con las inundaciones que se producen durante los episodios de fuertes lluvias. El plazo de ejecución inicial era de medio año, esto es, para finalizar en febrero. Pero la empresa adjudicataria, New Construction, avanza en la ejecución y ya se estima que los trabajos podrán concluir en poco más de un mes. Lo principal del proyecto ya está terminado y ahora se están rematando los detalles de la actuación.

Una de las consecuencias principales de este adelanto en la ejecución es que se reabrirá el tráfico en la pequeña calle El Molín, que es uno de los accesos al centro urbano de la villa desde la carretera nacional 634 y que facilita el tránsito hacia el centro de salud, la comisaría de la Policía Nacional, el cementerio o el campo de fútbol de El Bayu.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 411.983 euros. Los trabajos, como se ha señalado, tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de La Pola. Para ello, las obras se han desarrollado en dos fases. En la primera se instaló un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad de este tramo. En la segunda se ha procedido a desviar la conducción principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados. El saneamiento existente se está reponiendo mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se ha procedido al sellado de un pozo, el denominado número 16, para evitar que el agua pase a través de la tubería que se encuentra bajo las edificaciones.

A cinco metros del subsuelo

Algunos trabajos se han desarrollado a más de cinco metros de profundidad, en espacios confinados bajo edificios y garajes. Debido a la peligrosidad de los mismos, se emplearon equipos de ventilación asistida y medidas específicas de seguridad.

El trazado de la red viene determinado por la propia calle, la topografía del terreno y los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir en paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones, y para que las pendientes mínimas y máximas cumplan las condiciones de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosión para las segundas.

Desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido 28 millones de euros en saneamiento.