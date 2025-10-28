Termina la primera fase de los trabajos de mantenimiento del Consistorio de Pola de Siero
Los trabajos de conservación del inmueble cuentan con un presupuesto de 114.934,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio
Pola de Siero
Martes, 28 de octubre 2025, 17:02
Los trabajos de conservación y mantenimiento de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Siero van avanzando y la primera fase ya ha concluido. La ... actuación sigue el calendario previsto y ya se han retirado los andamios de la fachada principal, aún quedan los otres tres laterales.
Son unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de tres meses y media, además de que cuentan con un presupuesto de 114.934,96 euros, con los cuales se espera mejorar el estado del edificio y garantizar su durabilidad. Durante las próximas semanas se comenzará con la siguiente fase, respetando siempre la configuración original de la fachada y su integración en el entorno histórico del casco antiguo de Pola de Siero.
«Se busca, sobre todo conservar la Casa Consistorial, debe estar en perfecto estado», explicó el alcalde, Ángel García, durante la presentación del proyecto, pues se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC). «Como Ayuntamiento debemos dar ejemplo cuidando nuestro patrimonio», subrayó.
Se trata de uno de los edificios más representativos de la villa, un símbolo arquitectónico e institucional del concejo. De estilo ecléctico y con planta cuadrada, data de 1883 y tuvo una gran reforma cien años después, en 1983. Fue una actuación que fue reconocida con el Premio Asturias de Arquitectura en 1984.
Estos trabajos de mantenimiento llegan 41 años después e incluyen la limpieza general de la piedra y el hormigón, además de la eliminación de manchas, moho y líquenes. Se aplicará tratamientos protectores frente al agua y se repintará con materiales adecuados para exteriores, con una protección anti-grafitis hasta una altura de 2,5 metros. Además, se colocará un remate de zinc en el alero del tejado para evitar el goteo del agua de lluvia, una de las causas del oscurecimiento de la fachada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión