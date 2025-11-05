Las obras del gran bulevar de Lugones avanzan también desde la zona de El Castro

Van a buen ritmo». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se refería este miércoles a las obras para habilitar el vial ... en el nuevo gran bulevar de Lugones. De hecho, señaló que la empresa que ejecuta estas labores también aborda el extremo norte de la avenida, desde la zona de El Castro, donde se ha procedido al cierre de dos calles para no interferir en los trabajos. Fue hace un mes cuando se inició el desarrollo de la actuación y ya se advierte lo que será la carretera: un tramo de unos 700 metros comprendido entre la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones y el aparcamiento municipal de la zona del concesionario de coches anexo a Malvarán.

Ampliar Ejecución de trabajos en el extremo norte del futuro bulevar. A. F. G.

Se trata de un importante proyecto para transformar la actual configuración urbana de la población de Lugones y que moviliza una relevante inversión tanto pública como privada. La actuación en su conjunto alcanza los nueve millones de euros.

La ejecución actual se corresponde con esa parte privada, con una inversión de unos cuatro millones; es la constructora Grupo Casado, de Cantabria, la encargada de esta construcción del vial con sus servicios, como el saneamiento y la red de abastecimiento de agua. El desarrollo de este ámbito urbano propiciará la construcción de las primeras 200 viviendas a cargo de esta empresa y pondrá en valor una superficie que podría albergar hasta un millar, con lo que aumentaría la oferta en una localidad con mucha demanda –que hace que suban los precios–.

Respecto al calendario, el plazo de ejecución previsto para esta obra del vial es de entre 12 y 15 meses. El Ayuntamiento, por su parte, aún no ha licitado su parte de la actuación, ya que está con la tramitación final de las expropiaciones para disponer del suelo. Se espera tener todo culminado en el primer trimestre de 2026 para ir en paralelo a la actuación del Grupo Casado.

Esta parte pública, que corre a cargo del Ayuntamiento, se encargará de habilitar los espacios públicos, como zonas verdes, aceras o mobiliario, entre otros elementos. Son otros cinco millones de euros.

En detalle, la intervención contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 metros cuadrados, dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los 100 metros. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros. El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros de eje central, que incluirá zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales atravesados por ejes transversales alineados con los pasos peatonales del vial.