Calles cortadas en la glorieta de la avenida de El Castro. A. F. G.

Las obras del gran bulevar de Lugones avanzan también desde la zona de El Castro

La ejecución del vial, de unos 700 metros de largo, obliga a cortar dos calles aledañas a la rotonda donde conectará la nueva avenida

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:46

Van a buen ritmo». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se refería este miércoles a las obras para habilitar el vial ... en el nuevo gran bulevar de Lugones. De hecho, señaló que la empresa que ejecuta estas labores también aborda el extremo norte de la avenida, desde la zona de El Castro, donde se ha procedido al cierre de dos calles para no interferir en los trabajos. Fue hace un mes cuando se inició el desarrollo de la actuación y ya se advierte lo que será la carretera: un tramo de unos 700 metros comprendido entre la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones y el aparcamiento municipal de la zona del concesionario de coches anexo a Malvarán.

