José Luis Trabanco, María Díaz, José Ramón Menéndez García y Juan Álvarez Granda, con Gimena Llamedo. E. C.

El Palacio Fontela, en Grado, aumentará su espacio museístico

El Principado y el Ayuntamiento impulsan un proyecto que rehabilitará tres edificios en la villa moscona

S. G. A.

Grado

Martes, 26 de agosto 2025, 16:50

El espacio museístico del Palacio Fontela, en la villa de Grado, crecerá. El Gobierno regional y el Ayuntamiento moscón suscribieron este martes un ... convenio para desarrollar esa ampliación. La idea municipal es rehabilitar tres edificios situados frente al Palacio Fontela para su uso museístico. La intervención se ejecutará en dos fases. Primero se acometerá una consolidación estructural, así como la recuperación de fachadas y cubiertas. Después, llegará el momento de dotar de contenido esos espacios, con salas de exposiciones, talleres, áreas polivalentes, archivo, conservación e instalaciones. El plazo de finalización de la primera fase, a la que se destina la financiación europea, que asciende a 225.000 euros procedentes de los Next Generation, está previsto para junio de 2026.

