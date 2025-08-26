El Palacio Fontela, en Grado, aumentará su espacio museístico

El espacio museístico del Palacio Fontela, en la villa de Grado, crecerá. El Gobierno regional y el Ayuntamiento moscón suscribieron este martes un ... convenio para desarrollar esa ampliación. La idea municipal es rehabilitar tres edificios situados frente al Palacio Fontela para su uso museístico. La intervención se ejecutará en dos fases. Primero se acometerá una consolidación estructural, así como la recuperación de fachadas y cubiertas. Después, llegará el momento de dotar de contenido esos espacios, con salas de exposiciones, talleres, áreas polivalentes, archivo, conservación e instalaciones. El plazo de finalización de la primera fase, a la que se destina la financiación europea, que asciende a 225.000 euros procedentes de los Next Generation, está previsto para junio de 2026.

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, fue el encargado de rubricar el acuerdo con la vicepresidenta regional Gimena Llamedo, en un acto al que acudieron además la alcaldesa de Yernes y Tameza, María Díaz; con el secretario general y el presidente del PSOE de Grado, José Ramón Menéndez García y Juan Álvarez Granda.

«Este proyecto demuestra que cuidar el patrimonio también es abrir nuevas oportunidades: más oferta cultural, más atractivo turístico y más actividad económica para Grado», indicó la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, en Grado, además de remarcar que esta colaboración entre administraciones y los fondos europeos «nos permite dar un nuevo uso a edificios del casco histórico, integrándolos en un museo vivo y accesible que mira al futuro sin perder la memoria». «Apostamos por preservar nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, por abrir nuevas posibilidades para el turismo en Grado, reforzando su atractivo cultural y económico», remarcó, al tiempo que apuntó que este tipo de iniciativas se enmarcan en una visión más amplia: «Queremos que estas actuaciones contribuyan a redistribuir el turismo en el territorio, para que la llegada de visitantes se extienda a todos los concejos y genere oportunidades en toda Asturias».

«Con actuaciones como la del Palacio Fontela estamos cuidando la memoria de nuestra tierra y creando espacios que generarán actividad, empleo y desarrollo para los concejos», dijo Llamedo.