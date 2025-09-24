Paraes mejora en accesibilidad y espacios verdes

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, en colaboración con el Ayuntamiento de Nava, ha ejecutado recientemente varias intervenciones de mejora en ... el área recreativa de Paraes, centradas tanto en accesibilidad como en espacios verdes.

El área de Paraes se ubica en una finca de robles y pradería, en la ribera izquierda del río Alí, y es una de las más conocidas y visitadas del municipio. Dispone de un amplio aparcamiento para coches y autocares, bar-cafetería (actualmente cerrado), zona de barbacoa, juegos infantiles, mesas y fuentes.

Los trabajos realizados se centraron en el suministro e instalación de cubrecontenedores, con el fin de ocultar la zona destinada a la recogida de residuos y mejorar la imagen paisajística del entorno. Además, se incorporaron dos mesas de picnic adaptadas para personas con movilidad reducida.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia definida por la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que forma parte la Comarca de la Sidra. Esta red establece como ejes fundamentales «la sostenibilidad y la accesibilidad» de los espacios. En este sentido, con el objetivo de potenciar el «atractivo turístico», se han acometido mejoras para que los espacios verdes de Nava «sean más inclusivos con los visitantes».

La actuación en el área de Paraes ha supuesto una inversión superior a los 6.000 euros y forma parte del conjunto de proyectos impulsados en el concejo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

A través de este plan ya se han destinado fondos a distintas intervenciones en los municipios que conforman la mancomunidad, como la mejora de la muralla de Villaviciosa, la adquisición de dos vehículos eléctricos para Cabranes y Nava o las últimas innovaciones digitales para la exposición del Museo de la Sidra.

En total, el plan cuenta con una financiación de 3.325.000 euros para intervenciones de este tipo y se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation.

Hasta finales de año aún se contemplan varias actuaciones en los seis municipios de la mancomunidad: Bimenes, Cabranes, Colunga, Sariego, Villaviciosa y Nava.