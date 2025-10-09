El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vecinos de Corripos con el título honorífico de socio de honor de la fiestas, que otorgaron en 2001, al entonces Príncipe de Asturias. A. F. G.

El pequeño núcleo sierense de Corripos se reivindica: «También somos ejemplares»

En 2021 nombraron al entonces Príncipe Felipe socio de honor de sus fiestas: «Nos gustaría que viniese, esto también es Valdesoto»

A. FUENTE

Corripos (Siero)

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15

Comenta

El pequeño núcleo sierense de Corripos se encuentra más cerca de Carbayín Alto y de Langreo que de Leceñes, pero pertenece a la parroquia ... de Valdesoto: «Nosotros también somos ejemplares», clamaban este jueves los vecinos en referencia al Premio Ejemplar de Asturias 2025 otorgado por la Fundación Princesa de Asturias a la parroquia de Siero, que se entregará en poco más de dos semanas. «Sabemos que es complicado, pero nos gustaría que los Reyes acudieran también a nuestro pueblo».

