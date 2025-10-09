El pequeño núcleo sierense de Corripos se reivindica: «También somos ejemplares»
En 2021 nombraron al entonces Príncipe Felipe socio de honor de sus fiestas: «Nos gustaría que viniese, esto también es Valdesoto»
A. FUENTE
Corripos (Siero)
Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15
El pequeño núcleo sierense de Corripos se encuentra más cerca de Carbayín Alto y de Langreo que de Leceñes, pero pertenece a la parroquia ... de Valdesoto: «Nosotros también somos ejemplares», clamaban este jueves los vecinos en referencia al Premio Ejemplar de Asturias 2025 otorgado por la Fundación Princesa de Asturias a la parroquia de Siero, que se entregará en poco más de dos semanas. «Sabemos que es complicado, pero nos gustaría que los Reyes acudieran también a nuestro pueblo».
Son apenas unos sesenta habitantes y destacan que llega gente joven, compra y arregla casas. «Contamos con varios niños», relataba José Méndez. Hace 24 años la asociación vecinal, que organizaba las fiestas de San José cada julio, acordó conceder al entonces Príncipe Felipe el título honorífico de socio de honor. «Nos contestaron desde Zarzuela agradeciendo el detalle y, todos los años, le enviamos el bollo», recordaba quien era secretario de la entidad, José Manuel Fernández. Ya no hay asociación –«mucho trabajo para poca gente»–, pero les gustaría entregar el título personalmente a Su Majestad.
