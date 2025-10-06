El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La senda fluvial, junto al cauce del Nora y el campo de fútbol, en la población sierense de Colloto. A. F. G.

El plan contra las inundaciones de Colloto avanza con la expropiación de 12 fincas

El Principado inicia este proceso de «urgencia» para ejecutar un proyecto pionero en Siero que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:25

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en el proyecto de mejora de la inundabilidad en el entorno de la senda ... fluvial del puente romano de Colloto (Siero). De este modo, se ha iniciado el proceso para la expropiación forzosa y «de urgencia» de los terrenos necesarios para el desarrollo de este plan, que tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros de los fondos Next Generation. Están afectadas un total de doce fincas; los propietarios tienen quince días para presentar alegaciones.

