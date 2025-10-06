El plan contra las inundaciones de Colloto avanza con la expropiación de 12 fincas

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en el proyecto de mejora de la inundabilidad en el entorno de la senda ... fluvial del puente romano de Colloto (Siero). De este modo, se ha iniciado el proceso para la expropiación forzosa y «de urgencia» de los terrenos necesarios para el desarrollo de este plan, que tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros de los fondos Next Generation. Están afectadas un total de doce fincas; los propietarios tienen quince días para presentar alegaciones.

En detalle, se trata de una experiencia pionera para proteger y mantener zonas inundables en un área junto al cauce del Nora, mientras se hacen compatibles con su uso –lúdico o deportivo–, lo que implica un mantenimiento y un cuidado. ¿Y cómo se va a hacer? El Principado habilitará un parque que servirá para frenar la velocidad del agua en caso de desbordamiento –se suprime así uno de los riesgos más peligrosos de las crecidas– y un campo de fútbol de hierba artificial con un moderno drenaje vertical. Así, el plan combinará medidas de protección frente a inundaciones con nuevos espacios de uso público «integrados de forma respetuosa en el entorno natural». El parque inundable, un paseo y el campo de fútbol de césped artificial se diseñarán para adaptarse a la dinámica natural del río en episodios de crecida. La senda elevada se construirá en la margen derecha del Nora, ajustada al trazado de un camino ya existente, y actuará como barrera natural para proteger las zonas adyacentes.

Gestión sostenible

Por su parte, el nuevo campo de fútbol servirá de experiencia piloto para explorar usos urbanos compatibles con zonas inundables. Se ubicará en el mismo emplazamiento que el actual, de arena, situado en la margen izquierda del río, e incorporará un avanzado sistema de drenaje que filtrará rápidamente el agua, lo que mejorará su permeabilidad. Además, permitirá reutilizar el agua de lluvia para el riego del propio recinto, lo que favorecerá una gestión sostenible de los recursos hídricos.

Esta actuación se enmarca en las nuevas estrategias de gestión fluvial ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. En este contexto, se otorga prioridad a iniciativas como la recuperación de espacios inundables sin edificaciones, en lugar de recurrir a las tradicionales defensas con muros o diques.