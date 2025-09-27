El plan Leader creó en el Camín Real de la Mesa 250 empleos

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Camín Real de la Mesa está de cumpleaños. Celebra 25 años de trabajo en común desde que en el ... año 2000 se convirtieron en comarca los concejos de Grado, Belmonte de Miranda, Candamo, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.

Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo, es también el presidente de esta entidad supramunicipal que trabaja afincado en los datos positivos conseguidos estas dos décadas y consciente de que tienen por delante retos importantes.

Además del trabajo, este sábado hubo un momento de celebración y homenaje. La Asociación Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa rememoró el 25 aniversario de su constitución con una jornada en el Centro Cultural de Grado en la que se recordó a todas las personas que han formado parte de este proyecto a lo largo de estos años, en forma de mesas redondas y proyectos audiovisuales.

La sesión contó con la presencia del Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, que destacó cómo en estas bodas de plata este grupo Leader ha logrado «sacar adelante 684 proyectos que han generado 250 empleos directos», a lo que sumó «la inversión realizada» para lograr estos números, que ha sido de 75 millones de euros. Esto llevó a Marcos, sin duda, a afirmar que este grupo de desarrollo rural pone de manifiesto «el éxito de los proyectos Leader en nuestra región», al tiempo que apuntó que esto «destaca la importancia que tienen estos fondos Leader como motor de desarrollo de la economía de las zonas rurales». Lo que le permitió defender que Europa continúa aplicando este tipo de ayudas. La jornada fue clausurada por Begoña López, directora general de Agricultura y Desarrollo Rural, que dio paso a una comida con productos del Camín Real de la Mesa en el Palacio Fontela.