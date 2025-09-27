El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el centro, Belarmino Fernánde, Marcelino Marcos, José Luis Trabanco, durante la celebración de los 25 años del grupo. E. C.

El plan Leader creó en el Camín Real de la Mesa 250 empleos

Este grupo celebra en Grado sus primeros 25 años de trabajo conjunto con el que se desarrollaron 684 proyectos

Marta Varela

Grado

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:58

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Camín Real de la Mesa está de cumpleaños. Celebra 25 años de trabajo en común desde que en el ... año 2000 se convirtieron en comarca los concejos de Grado, Belmonte de Miranda, Candamo, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

