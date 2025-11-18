El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una ruta visitando obras de arte urbano de La Pola, la edición anterior. A. F. G.
La plaza cubierta y el Paraguas, ejes de la segunda Semana del Arte Urbano de Pola de Siero

Las actividades comienzan este sábado día 22

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:52

La asociación cultural Polarte presenta una semana llena de actividades que comienzan el sábado 22 en la plaza cubierta de La Pola y acaban el ... viernes 28 en la plaza del Paraguas. Se trata de la segunda Semana del Arte Urbano de Siero, la SAUS. «Un proyecto lleno de arte que confirma que la villa es un referente cultural y artístico del arte urbano y contemporáneo».

