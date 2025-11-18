La plaza cubierta y el Paraguas, ejes de la segunda Semana del Arte Urbano de Pola de Siero

La asociación cultural Polarte presenta una semana llena de actividades que comienzan el sábado 22 en la plaza cubierta de La Pola y acaban el ... viernes 28 en la plaza del Paraguas. Se trata de la segunda Semana del Arte Urbano de Siero, la SAUS. «Un proyecto lleno de arte que confirma que la villa es un referente cultural y artístico del arte urbano y contemporáneo».

Así, el fin de semana del 22 y 23 se desarrollarán las principales actividades y eventos de la SAUS. La plaza cubierta será el espacio en el que se ubicará el MAUS, un mercado de arte y artesanía y el museo de arte urbano de Siero, donde se encontrarán más de doscientas obras de setenta artistas, entre los que hay una buena representación de creadores que normalmente trabajan en la calle, junto con los lienzos, ilustraciones o esculturas de quienes suelen exponer en espacios museográficos.

Para completar las actividades del fin de semana, habrá un ciclo de conferencias, alguna 'performance' y música a pie de calle.

Convertir las calles en un museo es un reto para Polarte, por eso se desarrollará la segunda edición del concurso de arte urbano que, en esta ocasión, se celebrará bajo los aleros de la plaza cubierta, en la calle Alcalde Parrondo. En ese espacio, diez artistas estarán pintando en directo el sábado 22 y el domingo 23. Además, otros creadores pintarán cajas eléctricas en distintas ubicaciones.