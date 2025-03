El Pleno de Siero aprueba la incorporación de 11 millones de inversiones al presupuesto con el único voto en contra de Podemos

El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó en sesión ordinaria, este jueves, la aprobación inicial de la modificación de créditos, por la que se incorporarán ... unos 11 millones de euros al capítulo de inversiones del presupuesto del presente ejercicio, quedando en un total de 21. Solo la edil de Podemos, Silvia Tárano, votó en contra; los concejales del PP se abstuvieron, y el resto de grupos —Vox, Izquierda Unida y la Plataforma Vecinal de La Fresneda— apoyaron la propuesta de gasto del equipo de gobierno del PSOE. «Ese 'no' es un signo más de lo bueno que es el expediente, porque si Podemos llega a votar a favor, me preocuparía», afirmó el alcalde, Ángel García, 'Cepi'.

«Siero va bien; hemos logrado que tanto IU como Vox hayan apoyado este expediente, que no es menor, con proyectos importantes y ambiciosos», manifestó el socialista. «Agradezco al PP su abstención y a los grupos que hagan propuestas, porque cuando se hacen con buena intención, mejoran nuestro proyecto. Lo que no tiene sentido es el no por el no». Recordó que esos 21 millones de euros se traducen en muchas obras y actuaciones «por todo el concejo y en todas las áreas. Con ello queremos seguir dando impulso a Siero, que siga creciendo y que tenga fuerza, sin dejar a nadie atrás. Y ya estamos trabajando en la ejecución de esta modificación de crédito. Muchas obras ya están en contratación».

El alcalde destacó que lo importante del Pleno es que hay remanentes suficientes en el Ayuntamiento «para poder devolverle a la sociedad ese dinero con actuaciones importantes». También resaltó la importancia de los plazos, ya que esta incorporación de financiación se realiza en marzo, «y eso es fruto del excelente trabajo que se está haciendo en el Consistorio en general. Eso nos permite al equipo de gobierno presentar este expediente».

Durante la sesión plenaria, el portavoz del PP, Juan Luis Berros, anunció la abstención de su grupo porque esta modificación de créditos «no está consensuada con nosotros, no se nos ha llamado para negociarlo». No obstante, indicó que su formación «se tiene que felicitar y también al equipo de gobierno porque sí prevé partidas que hemos gestionado, como el aparcamiento en altura del antiguo matadero de La Pola —unos 4,5 millones de euros junto con el parque del Oeste—, las obras de mejora de la avenida de Gijón (también en La Pola) o la mejora de las guardias en el servicio de Aguas». A pesar de ello, justificó su abstención porque «hay defectos importantes en la propuesta».

Otra de las obras 'estrella' quie se incluyen en esta modificación es la construcción del gran bulevar de Lugones, que permitirá un importante desarrollo urbanístico, que contempla cinco millones de euros. A esta cifra hay que sumar los 4,5 de inversión privada para el vial de 700 metros con el que se rematará la avenida de la Constitución. Está previsto el inicio de la ejecución en junio.

¿Cooperación internacional?

La edil de Podemos, por su parte, señaló que hay aspectos que votaría a favor, como saneamientos o subvenciones, pero que «nunca podríamos apoyar que se prosiga con las privatizaciones, como los 60.000 euros que se van a dedicar a gestionar nóminas o los 600.000 para desbroces por no contar con maquinaria propia». También criticó que se considerara cooperación internacional «sin justificación alguna ni transparencia» la asignación de 14.000 euros a una fundación «cuya única relación con Siero, hasta donde sabemos, es que usted viajó con ella el pasado verano», en referencia a un viaje a Pakistán.

Desde Vox, su portavoz, Josué Velasco, respaldó la propuesta por la incorporación de iniciativas de su formación al expediente. «Esperamos que los acuerdos a los que llegamos en las tres reuniones que hemos mantenido puedan hacerse realidad».

Tere Álvarez, de IU, manifestó su apoyo a la propuesta «para satisfacer las demandas de la ciudadanía, como las de saneamientos, caminos, obras de mejora en colegios, en instalaciones deportivas y en cultura. Es una medida necesaria».

Alejandra Cuadriello, de la Plataforma de La Fresneda, no hizo uso de su turno de palabra, pero también votó a favor.