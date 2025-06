Podemos critica la «falta de planificación», que ha provocado la lista de espera en 0 a 3 años en Siero «Llevamos años insistiendo en que los espacios escogidos, sobre todo el de La Pola, no son los adecuados«

E. C.

Alejandro Fuente Siero Viernes, 20 de junio 2025, 18:48 Comenta Compartir

La edil de Podemos Siero, Silvia Tárano, lamenta que, «debido a la falta de planificación del gobierno del PSOE», más de 120 familias se ... hayan quedado en lista de espera de las escuelas de 0 a 3 del municipio. «Llevamos años insistiendo en que los espacios escogidos, sobre todo el de La Pola, no son los adecuados. No se puede presumir de que el concejo crece en población mientras se ubica una escuela infantil en un edificio que no permite ampliación, que tampoco tiene una zona verde para que los niños puedan salir al exterior ni resulta accesible para las familias que tengan que llegar en coche».

La portavoz se queja de que el equipo de gobierno reconozca ahora que, aunque la nueva escuela abriese en septiembre, «solo tendría cabida para 39 de las 69 familias que forman la lista de espera de La Pola». Tárano añade que la situación no es mucho mejor en Lugones, donde tampoco hay fecha para la puesta en funcionamiento de la nueva escuela y que también dejaría fuera a 23 de las 54 familias que a día de hoy están a la espera de plaza. Desde Podemos se insta al equipo de gobierno «a dejar de ponerse medallas por nimiedades como haber equipado del material».

