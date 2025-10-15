Podemos pide «fortalecer» la Policía de Siero y no construir un cuartel para la Guardia Civil

Podemos Siero reclama al alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', que «cese en su empeño de destinar recursos municipales a la construcción ... de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, una actuación que no es competencia del Ayuntamiento, y que priorice de una vez las necesidades reales del municipio». Desde esta formación se recuerda que hay numerosas cuestiones pendientes «en materias que sí son responsabilidad directa del equipo de gobierno local, desde Educación hasta los Servicios Sociales».

La edil de Podemos, Silvia Tárano, mantiene que «mientras el alcalde busca titulares con obras que no le corresponden, seguimos sin una cocina en la escuela de 0 a 3 años (de La Pola), sin garantizar el comedor escolar gratuito a familias que tienen derecho a él y sin reforzar servicios básicos que sí dependen del Ayuntamiento».

Además, advierte de que «el gobierno del PSOE está dejando desaparecer a la Policía Local, un servicio esencial que debería fortalecerse, no abandonarse».

Por su parte, Gustavo Forcelledo, portavoz de este partido, recalca que «los recursos municipales deben destinarse a lo que mejora la vida cotidiana de la gente, no a financiar competencias del Estado».

EL COMERCIO avanzó ya el pasado noviembre la intención de construir un nuevo cuartel en La Pola. Pero, ¿cómo se articularía? La idea parte con la demolición del actual y la construcción, en la misma parcela, de uno nuevo. Sería el propio Ayuntamiento de Siero el que, en este caso, ejecutaría las obras y las financiaría. ¿Hay un cálculo estimado del coste? Sí, se estima que un edificio exclusivamente policial –sin pabellón de viviendas– requeriría una inversión de unos dos millones de euros.

La idea es sufragar ese coste con la cesión de la parcela del edificio actual. Para la construcción del nuevo cuartel se requeriría una porción de ese terreno y el resto podría ser aprovechado urbanísticamente por el Ayuntamiento de Siero, recuperando así esa inversión. Y es que el inmueble que ocupa la Guardia Civil se encuentra en pleno centro urbano de La Pola, en la calle Torrevieja, junto al ensanche residencial Siero-este.

El plan fue trasladado por el regidor a los responsables de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles de Asturias (Unión GC), quienes le manifestaron su preocupación por el estado «vergonzoso» del actual edificio. En la actualidad, el inmueble presenta un avanzado estado de degradación.

Para el alcalde, este gasto es, en realidad, una inversión. «Se necesitan unas instalaciones acordes al Siero del futuro que queremos y por el que estamos trabajando».

En la celebración de la festividad del cuerpo, el pasado domingo, el regidor indicó que ya se encuentra redactando un convenio para hacer realidad esta propuesta al cuerpo.