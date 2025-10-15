El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actual cuartel de la Guardia Civil de Pola de Siero. Pablo Nosti

Podemos pide «fortalecer» la Policía de Siero y no construir un cuartel para la Guardia Civil

«Se trata una actuación que no es competencia del Ayuntamiento», dice la edil Silvia Tárano, que pide priorizar «de una vez las necesidades locales»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:57

Comenta

Podemos Siero reclama al alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', que «cese en su empeño de destinar recursos municipales a la construcción ... de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, una actuación que no es competencia del Ayuntamiento, y que priorice de una vez las necesidades reales del municipio». Desde esta formación se recuerda que hay numerosas cuestiones pendientes «en materias que sí son responsabilidad directa del equipo de gobierno local, desde Educación hasta los Servicios Sociales».

