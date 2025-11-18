El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil de Cultura, Aurora Ciuenfuegos (centro), con Víctor Peinó Ornia, nuevo director del Bandín; Carlos González, presidente de ASAM; Ana Elena Suárez y Mónica Nachón, de Siero Musical e Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero. E. C.
Programación cultural

Pola de Siero acoge la Semana de la Música de Santa Cecilia

Dará comienzo este viernes en el Auditorio

A. F. G.

Siero

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó este martes las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la Semana de ... la Música de Santa Cecilia. Los eventos se desarrollarán en el Teatro Auditorio de La Pola desde este fin de semana.

