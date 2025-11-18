Pola de Siero acoge la Semana de la Música de Santa Cecilia
Dará comienzo este viernes en el Auditorio
A. F. G.
Siero
Martes, 18 de noviembre 2025, 16:46
La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó este martes las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la Semana de ... la Música de Santa Cecilia. Los eventos se desarrollarán en el Teatro Auditorio de La Pola desde este fin de semana.
Así, en la primera jornada (el viernes), la Asociación Sierense de Amigos de la Música conmemorará su 40 aniversario con un concierto a partir de las 20 horas. El sábado será el turno para los coros de Siero Musical. Y el domingo, a las 13 horas, será el espectáculo de Puppy's Cuentacuentos.
