El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Expositor del Ayuntamiento de Siero, listo este viernes. A. F. G.

Pola de Siero, capital del medio rural de Asturias este fin de semana con Agrosiero

El certamen cuenta con 57 expositores en la plaza cubierta y participan 76 ganaderías en el concurso en el Mercado Nacional

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:31

Este fin de semana, Pola de Siero se vuelve a convertir en la capital del medio rural asturiano y del pujante sector agroalimentario con ... la celebración de la cuadragésima edición de Agrosiero. Este viernes muchos de los expositores ultimaban sus propuestas en la plaza cubierta, una de las sedes del certamen, en pleno centro urbano de la villa. Son 57 los puestos, entre ellos, de empresas del sector, de colectivos y de ayuntamientos. «Nos vemos en la feria», comentaba el alcalde de Sariego, Saúl Bastián, mientras preparaba el espacio de su concejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pola de Siero, capital del medio rural de Asturias este fin de semana con Agrosiero

Pola de Siero, capital del medio rural de Asturias este fin de semana con Agrosiero