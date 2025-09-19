Pola de Siero, capital del medio rural de Asturias este fin de semana con Agrosiero

Este fin de semana, Pola de Siero se vuelve a convertir en la capital del medio rural asturiano y del pujante sector agroalimentario con ... la celebración de la cuadragésima edición de Agrosiero. Este viernes muchos de los expositores ultimaban sus propuestas en la plaza cubierta, una de las sedes del certamen, en pleno centro urbano de la villa. Son 57 los puestos, entre ellos, de empresas del sector, de colectivos y de ayuntamientos. «Nos vemos en la feria», comentaba el alcalde de Sariego, Saúl Bastián, mientras preparaba el espacio de su concejo.

Ampliar El alcalde de Sariego, Saúl Bastián (izquierda) , en el montaje del expositor en la plaza cubierta. A. F. G.

El inicio oficial del certamen –organizado por el Ayuntamiento con patrocinio de Caja Rural y Banco SabadellHerrero– es a las 12 horas de este sábado con la banda de gaitas Xiranda de Colloto en la otra sede del certamen, en el Mercado Nacional de Ganados poleso. En esta misma jornada se desarrollan paseos gratuitos en poni asturcón y juegos tradicionales asturianos a cargo del Club Deportivo 6 Conceyos. En la plaza cubierta, la apertura será a las 11 horas. Habrá concurso de pintura infantil, una exposición permanente de variedades de manzana y diversos talleres para niños, entre otras actividades.

Este domingo, en el Mercado de Ganados, seguirá la calificación del concurso de ganado. A las 12 horas se procederá con la entrega de premios. En la plaza cubierta seguirán celebrándose diversas actividades; a las cinco de la tarde será la final del concurso de sidra casera y a las siete, la actuación del grupo folclórico de baile Filandón. A las nueve se clausura Agrosiero.

En el Mercado de Ganados se desarrollará el tradicional concurso vacuno de raza asturiana de los valles, en sus aptitudes normal y doble grupa, así como de asturiana de la montaña. «Participarán un total de 76 ganaderías procedentes de 24 concejos y 433 reses». Se contará con la 19 edición de la exposición del gochu asturcelta con trece ganaderías de diez municipios «y el certamen de manejo». La edil del área, Ana Nosti, ya destacó que está en servicio el tradicional tren turístico entre las 11 y las 16 horas para conectar ambas sedes del certamen.

Uno de los concejos invitados es Valdés. Su alcalde, Óscar Pérez, destacó que «estamos realmente orgullosos de poder estar aquí porque va a ser un escaparate para nuestro medio rural».