Siero autoriza la obra para urbanizar la calle Les Comadres en La Pola

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado inicialmente la actualización y modificación parcial del proyecto de urbanización en el entorno de ... las calles Florencio Rodríguez y Les Comadres, en La Pola. Esta aprobación se somete ahora a un periodo de información pública de 20 días hábiles. El proyecto define las actuaciones necesarias para urbanizar los espacios libres y zonas verdes incluidos en esta área, con el objetivo de integrarlos en el entorno urbano ya existente. Las obras contemplan la conexión de estos espacios con el viario actual, así como la incorporación de las infraestructuras ya presentes en la zona.

La actuación abarca una superficie total de 9.820 metros cuadrados y forma parte de un desarrollo urbanístico dividido en dos fases. En la primera, se prevé la construcción de un bloque con 52 viviendas, 110 plazas de aparcamiento, 430 metros cuadrados de locales comerciales, plazas para motos y trasteros. En la segunda fase, se proyecta un segundo bloque con 104 viviendas, 200 plazas de aparcamiento y más locales comerciales. En total, el desarrollo incluirá 156 viviendas y 310 plazas de aparcamiento.

El presupuesto destinado a las obras de urbanización de los espacios libres y zonas verdes asciende a 811.454 euros.

Transformación

Esta promoción se va a desarrollar cerca del auditorio y de la Casa de Cultura. Permitirá, además, completar el desarrollo urbanístico de la calle Les Comadres. El proyecto se encuadra en una bolsa de suelo en pleno centro urbano, ya rodeada de edificaciones. El constructor planteó, en el estudio ambiental estratégico aprobado, una serie de cambios en la ubicación de los bloques para generar más distancia entre ellos, así como nuevos espacios públicos, como dos plazas de cara a la calle Florencio Rodríguez.