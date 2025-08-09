El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ámbito de la próxima promoción de viviendas en La Pola. A. F. G.

Siero autoriza la obra para urbanizar la calle Les Comadres en La Pola

El desarrollo del ámbito, cerca del auditorio, permitirá construir más de un centenar de viviendas y 200 plazas de aparcamiento

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:43

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado inicialmente la actualización y modificación parcial del proyecto de urbanización en el entorno de ... las calles Florencio Rodríguez y Les Comadres, en La Pola. Esta aprobación se somete ahora a un periodo de información pública de 20 días hábiles. El proyecto define las actuaciones necesarias para urbanizar los espacios libres y zonas verdes incluidos en esta área, con el objetivo de integrarlos en el entorno urbano ya existente. Las obras contemplan la conexión de estos espacios con el viario actual, así como la incorporación de las infraestructuras ya presentes en la zona.

Espacios grises

