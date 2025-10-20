La gran promoción de Pola de Siero prevé vivienda protegida en la avenida de Gijón

Se trata de una enorme bolsa de suelo, casi 50.000 metros cuadrados a escasa distancia de la plaza de Les Campes de Pola de Siero ... , llamada a ser uno de los ensanches urbanos más importantes de los últimos años. El plan parcial lo promueve, tal y como informó EL COMERCIO, la empresa Promontoria Coliseum Real Estate. El proceso se encuentra en tramitación ambiental. ¿Qué se quiere edificar? Sobre todo, vivienda unifamiliar y chalés pareados. Pero la iniciativa incluye también destinar suelo a la construcción de vivienda protegida. ¿Dónde? En los terrenos que se encuentran entre la avenida de Gijón y la capilla de Santa Ana.

De este modo, este nuevo plan parcial «implica incorporar a la ordenación un 40% de edificabilidad que se destinará a vivienda protegida, lo que permitirá incrementar el parque protegido del municipio, que en los últimos años ha experimentado un aumento de la población, lo que ha implicado un incremento de la demanda de obra nueva y de alquiler».

Así pues, se desarrollarán las determinaciones básicas establecidas en la ficha urbanística, «fijando una zonificación de usos diferenciados sobre un nuevo trazado viario que comunique la ronda norte prevista en el Plan General con la calle Santa Ana, dado que no hay previsiones actualmente de que se ejecute la totalidad de esta carretera, dejando una zona de la misma como suelo de reserva de la futura ronda, que se destinará como zona verde en tanto no se desarrolle este vial».

Proyecto municipal

Sobre la dotación de aparcamientos, en la documentación se señala que en la zona no se aprecia actualmente déficit de plazas, «aunque los propuestos en el plan vendrán a aumentar el número de plazas públicas, además de los correspondientes en las parcelas privadas».

Este desarrollo urbanístico afecta a una bolsa que se encuentra entre la avenida de Gijón y El Rebollar (en dirección a las piscinas municipales).

Precisamente, el Ayuntamiento de Siero ya ha aprobado el proyecto para urbanizar la avenida de Gijón. Se trata de una actuación con una inversión prevista de unos 900.000 euros y que aprovechará el espacio ganado tras el derribo de una antigua nave que generaba un embudo en esta entrada a la villa, en el acceso de la plaza de Les Campes. La obra se desarrollará en el tramo que va hasta las escaleras de Santa Ana, que comunican con la capilla. Este proyecto de urbanización rompe con el 'modelo Siero' que se ha implantado en otras actuaciones, tanto en La Pola como en Lugones. De este modo, no habrá carril bici por falta de espacio.