Parcela donde se edificarían las viviendas protegidas, en la avenida de Gijón de La Pola. A. F. G.

La gran promoción de Pola de Siero prevé vivienda protegida en la avenida de Gijón

La empresa que impulsa el plan argumenta que, con el aumento de la población, «hay un incremento de la demanda de obra nueva y de alquiler»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Se trata de una enorme bolsa de suelo, casi 50.000 metros cuadrados a escasa distancia de la plaza de Les Campes de Pola de Siero ... , llamada a ser uno de los ensanches urbanos más importantes de los últimos años. El plan parcial lo promueve, tal y como informó EL COMERCIO, la empresa Promontoria Coliseum Real Estate. El proceso se encuentra en tramitación ambiental. ¿Qué se quiere edificar? Sobre todo, vivienda unifamiliar y chalés pareados. Pero la iniciativa incluye también destinar suelo a la construcción de vivienda protegida. ¿Dónde? En los terrenos que se encuentran entre la avenida de Gijón y la capilla de Santa Ana.

