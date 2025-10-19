El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Terrenos afectados por el nuevo planeamiento junto a la avenida de Gijón, con Les Campes al fondo. A. F. G.

Impulsan una gran promoción de vivienda junto a la plaza de Les Campes en Pola de Siero

El plan afecta a casi 50.000 metros cuadrados entre la avenida de Gijón y El Rebollar, para edificaciones protegidas y de baja densidad

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Está llamado a ser una de las promociones de vivienda más importantes en los últimos años en Pola de Siero. Y es ... que desde la trama que se encuentra desde la avenida de Gijón –junto a la céntrica plaza de Les Campes– hasta El Rebollar se promueve un enorme desarrollo urbanístico que afecta a casi 50.000 metros cuadrados. Lo impulsa la empresa Promontoria Coliseum Real Estate. Ya se ha iniciado la tramitación ambiental previa al desarrollo del propio plan.

