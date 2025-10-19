Impulsan una gran promoción de vivienda junto a la plaza de Les Campes en Pola de Siero

Está llamado a ser una de las promociones de vivienda más importantes en los últimos años en Pola de Siero. Y es ... que desde la trama que se encuentra desde la avenida de Gijón –junto a la céntrica plaza de Les Campes– hasta El Rebollar se promueve un enorme desarrollo urbanístico que afecta a casi 50.000 metros cuadrados. Lo impulsa la empresa Promontoria Coliseum Real Estate. Ya se ha iniciado la tramitación ambiental previa al desarrollo del propio plan.

La propuesta de esta empresa se centra en el aprovechamiento de casi la mitad de la parcela. De este modo, en poco más de 23.000 metros cuadrados se quiere edificar vivienda protegida –sobre unos 5.000 metros cuadrados– y el resto se destinará a la construcción de baja densidad. También se reservan más de 5.000 metros para zonas verdes y casi 3.500 para destinarlos a equipamientos.

El viario supondrá ocupar unos 14.000 metros cuadrados para dar servicio al interior del ámbito y para cerrar una nueva conexión entre los extremos, completando así la urbanización de esta zona norte de la villa.

Según se detalla en la documentación presentada, la tramitación de este nuevo plan parcial «implica incorporar a la ordenación un 40% de edificabilidad que se destinará a vivienda protegida, dando cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, lo que permitirá incrementar el parque protegido del municipio, que en los últimos años ha experimentado un aumento de la población, lo que ha implicado un incremento de la demanda de obra nueva y de alquiler».

Así pues, se desarrollarán las determinaciones básicas establecidas en la ficha urbanística, «estableciendo una zonificación de usos diferenciados sobre un nuevo trazado viario que comunique la ronda norte prevista en el Plan General con la calle Santa Ana, dado que no hay previsiones actualmente de que se ejecute la totalidad de esta carretera, dejando una zona de la misma como suelo de reserva de la futura ronda, que se destinará como zona verde, en tanto no se desarrolle este vial».

Más aparcamientos

De este modo, con el planeamiento se persiguen varios objetivos. Sobre las infraestructuras, se ha diseñado un «adecuado acceso y conexión a los viales existentes; se desarrolla una parte de la ronda norte que se fija en los planos del Plan General y, desde este vial, parte un nuevo que comunicará con los existentes, por un lado, con la calle La Quinta y con Santa Ana». Sobre la estructura urbana, se indica que está «ligada a las soluciones formales existentes en el entorno, con las urbanizaciones de vivienda unifamiliar ubicadas al este y al sur del ámbito». En el entorno de las calles Santa Ana y avenida de Gijón se ubicarán las zonas destinadas a vivienda plurifamiliar de baja densidad, además de crear nuevas zonas verdes y de equipamientos.

Sobre la dotación de aparcamientos, se señala que en la zona no se aprecia actualmente déficit de plazas, «aunque los propuestos en el plan vendrán a aumentar el número de plazas públicas, además de los correspondientes en las parcelas privadas».