El sindicato policial CSIF estudia querellarse contra la concejal de Podemos de Siero por «un posible delito de injurias»

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Siero anuncia la toma de medidas contra la concejal de Podemos por un posible delito de ... injurias contra la jefatura de la Policía Local. Entienden que las declaraciones realizadas por la edil en las que afirmaba que el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de la Plataforma Vecinal de la Fresneda, Alejandra Cuadriello, no fueron sancionados con sendas multas por estacionamiento indebido, «gracias a que los procedimientos han prescrito por falta de gestión».

Los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de emprender medidas legales contra la concejala de Podemos tanto por las injurias vertidas como por el descredito que pretende dar de la Policía Local al ciudadano de Siero. Ya que sus declaraciones apuntaban a que la Jefatura de Policía Local «cometió un error al no ratificar una denuncia al alcalde y la concejala de La Fresneda, esgrimiendo un problema de gestión administrativa». Algo que la edil considera «extremadamente preocupante».

Fuentes sindicales apuntan que «la concejala tiene un desconocimiento total de la Ley de Trafico y del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, ya que la ratificación de las denuncias únicamente se puede llevar a cabo por los agentes denunciantes en el plazo de 15 días desde que se presentan alegaciones a estas». Por otro lado, explican desde este sindicato «el otro órgano personal que interviene en el procedimiento sancionador en materia de tráfico y ultimo responsable del mismo es el instructor del procedimiento sancionador que el caso de Siero es la Técnico de Administración General del negociado de Obras y Servicios».

El sindicato entiende que si existe o existió un problema de gestión «nunca partió desde la Policía Local y menos desde la Jefatura que no interviene en el proceso en ninguna de las fases». Todo ello hace que la jefatura de la Policía Local no intervenga en ninguna fase del procedimiento sancionador, así como ningún otro agente. El propio alcalde de Siero, el socialista Ángel García, rechazó las acusaciones de Podemos, y explicó que «el tratamiento que cualquier político del Ayuntamiento de Siero tiene referente a las denuncias que puedan recibir por parte de la Policía Local es como el de cualquier vecino», para asegurar que «en mi caso mucho más riguroso que el de cualquier ciudadano». Además, remarcó haber recibido sanciones «por aparcar mal, por el radar, y las he pagado absolutamente todas».