Un vehículo de la Policía Local durante su ornada laboral en Pola de Siero E. C.

El sindicato policial CSIF estudia querellarse contra la concejal de Podemos de Siero por «un posible delito de injurias»

La edil acusó a la Jefatura de la Policía Local de no tramitar multas por mal estacionamiento del alcalde y de la edil de La Fresneda

Marta Varela

Pola de Siero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:20

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Siero anuncia la toma de medidas contra la concejal de Podemos por un posible delito de ... injurias contra la jefatura de la Policía Local. Entienden que las declaraciones realizadas por la edil en las que afirmaba que el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de la Plataforma Vecinal de la Fresneda, Alejandra Cuadriello, no fueron sancionados con sendas multas por estacionamiento indebido, «gracias a que los procedimientos han prescrito por falta de gestión».

