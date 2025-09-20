El PP de Asturias pide a Barbón que ponga freno al alcalde de Siero «y a sus insultos»

«Ye un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye tontu, fatu o tochu». Son calificativos que el alcalde de Siero ... , el socialista Ángel García, 'Cepi', le dedicaba, el pasado viernes, al portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros. Este sábado hubo respuesta desde el PP asturiano. Fue la diputada regional y presidenta de la formación en el concejo, Beatriz Polledo, quien lanzó la pregunta: «¿Qué opinan el señor Adrián Barbón y la Federación Socialista Asturiana de esta manera de insultar?». Es más, pidió al presidente del Principado y secretario general de los socialistas asturianos «que tome cartas en el asunto y que acabe con esta forma de hacer política del regidor de este municipio».

La parlamentaria quiso trasladar «el máximo respaldo a la labor que está haciendo Juan Luis como portavoz en el Ayuntamiento sierense y a todo el grupo que lo acompaña». Sobre las palabras del alcalde, dijo que es «triste y lamentable tener que recurrir a las descalificaciones personales en el ámbito de la política. Pero también tengo que apuntar que no nos sorprende, es algo habitual y una seña de identidad de la forma en la que actúa el regidor de este concejo».

La diputada regional, acompañada del propio Berros y del también parlamentario Luis Venta –en la apertura de la feria Agrosiero en La Pola–, ironizó con que si es ahora Ángel García la persona «que se dedica a dar carnés de buenas o malas personas, o de malos profesionales; flaco favor hace a la política con sus formas».

Regidor condenado

Polledo también pasó al ataque: «No sé si sabe el señor García que es el único alcalde en ejercicio que está condenado penalmente; choca que hable de malas personas un regidor que está condenado por pegar a un vecino y que está siempre usando insultos contra algunos funcionarios, con un enquistamiento con la Policía Local, a quienes dedica palabras muy gruesas».

Todo comenzó el pasado jueves cuando Berros denunció «amiguismo» en la contratación de un exedil del PSOE de Oviedo, por un mes, como ordenanza. El regidor estalló al día siguiente, negó tratos de favor y se despachó contra el portavoz popular: «Me da argumentos para ratificarme en que es mala persona, muy mal político y peor abogado». 'Cepi' le invitó a acudir a los tribunales «si tiene alguna duda sobre el proceso que se ha llevado a cabo para esta contratación; es a lo que se dedica, que vaya cuando quiera a denunciar, que es lo que sabe hacer, ya que a la política no le dedica tiempo».

Berros, por su parte, insistió en sus acusaciones: «Trabaja en Urbanismo, por lo que le cogieron de forma irregular de la bolsa del Patronato Deportivo», dijo en referencia al exedil vinculado al PSOE. Afirma el portavoz que «se saltaron a varias personas que había antes en la lista y que no las llamaron; insistiré, hay nepotismo, favoritismo por parte del regidor en el nombramiento de esa persona. Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor». Sobre las declaraciones de 'Cepi', dijo que «es una injuria y estudiaré las medidas a tomar. Se trata de un ataque injustificado y fuera de cualquier libertad de expresión».