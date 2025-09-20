El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero, Ángel García; la diputada regional del PP, Beatriz Polledo; y el concejal Juan Luis Berros, en Agrosiero, donde ambos no llegaron a saludarse. A. F. G.

El PP de Asturias pide a Barbón que ponga freno al alcalde de Siero «y a sus insultos»

La diputada regional Beatriz Polledo censura la forma de hacer política Ángel García, 'Cepi', tras llamar babayu al edil Juan Luis Berros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:29

«Ye un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye tontu, fatu o tochu». Son calificativos que el alcalde de Siero ... , el socialista Ángel García, 'Cepi', le dedicaba, el pasado viernes, al portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros. Este sábado hubo respuesta desde el PP asturiano. Fue la diputada regional y presidenta de la formación en el concejo, Beatriz Polledo, quien lanzó la pregunta: «¿Qué opinan el señor Adrián Barbón y la Federación Socialista Asturiana de esta manera de insultar?». Es más, pidió al presidente del Principado y secretario general de los socialistas asturianos «que tome cartas en el asunto y que acabe con esta forma de hacer política del regidor de este municipio».

