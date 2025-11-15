El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La diputada popular Gloria García junto a varios ediles en la escuela de 0 a 3 de Nava E. C.

El PP critica la situación de una educadora de 0 a 3 de Llanera, sin cobrar «desde septiembre»

En Nava, la diputada popular Gloria García reprocha la falta de personal en la escuela infantil, con sólo cuatro trabajadoras

E. C.

Llanera

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

La edil popular de Llanera Nuria Niño advierte de que una de las educadoras de la escuela de infantil 0 a 3 Bernardo Sopeña, ... en Posada, lleva sin cobrar «desde septiembre por una gestión negligente», de la que responsabiliza al equipo de gobierno local (PSOE) y al Principado. «Es una verdadera falta de respeto y consideración hacia una profesional que continúa desarrollando su labor», señaló.

