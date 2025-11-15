El PP critica la situación de una educadora de 0 a 3 de Llanera, sin cobrar «desde septiembre»

La edil popular de Llanera Nuria Niño advierte de que una de las educadoras de la escuela de infantil 0 a 3 Bernardo Sopeña, ... en Posada, lleva sin cobrar «desde septiembre por una gestión negligente», de la que responsabiliza al equipo de gobierno local (PSOE) y al Principado. «Es una verdadera falta de respeto y consideración hacia una profesional que continúa desarrollando su labor», señaló.

A ello se le suman «las quejas de la dirección, las familias y el profesorado» desde el inicio del curso escolar por la «mala gestión» del centro, «sin haber respondido a ninguna de ellas». Entre estas, añadió, «destaca la alerta de contar con una única educadora para atender a todos los menores que acuden al centro».

Critica que el partido «denunció a principios de octubre» los impagos y que no hubo «reacción» por parte del equipo de gobierno socialista. Se volvió a sacar el tema, dijo, durante el último pleno, pero «la respuesta estuvo llena de evasivas y contradicciones».

Exige una «responsabilidad política» al respecto y dar una «solución urgente» para la profesional afectada, «no sólo abonando a la trabajadora las nóminas que se le adeudan, sino también garantizando el correcto pago de su salario en el tiempo que continúe como educadora en el Bernardo Sopeña».

Por otro lado, la diputada popular Gloria García visitó este sábado la escuela infantil de 0 a 3 de Nava, ocasión en la que reprochó la «falta de personal» que afecta al servicio desde su incorporación a la red autonómica de Les Escuelines. Acompañada de los ediles populares Fernando Ordóñez y Lorena Díaz, la diputada explicó que actualmente en el centro se cuenta con cuatro bebés y casi una treintena de niños de entre 1 y 3 años, pero «varias educadoras se encuentran de baja», lo que ha dejado a la escuela con sólo cuatro docentes para atenderles.

El problema, resumió, «es que no se cubren las bajas y la solución que se ha dado es reducir el horario», por lo que «se recorta en educación y en conciliación».