El PP denuncia el estado de abandono del casco histórico de Pola de Siero

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, denuncia «el estado de abandono» en el que se encuentran ... zonas del casco histórico de La Pola, cuyo ejemplo «más lamentable» es la calle El Acebo, en las inmediaciones de la plaza de Les Campes.

«Los habitantes de esta zona tienen que ir sorteando un verdadero 'slalom' ante las numerosas baldosas rotas y los charcos de agua que se producen como consecuencia del deterioro del embaldosado», critica Berros, quien también lamenta la falta de mobiliario urbano, como papeleras, solares totalmente abandonados y la acumulación de suciedad que está motivando la aparición de plagas de ratas en varias propiedades de las calles Santa Ana y Falo Moro en su confluencia con Ramón y Cajal».

En sus quejas, el portavoz del PP también lamenta la falta de limpieza para la retirada de excrementos de palomas tanto en edificios como en la vía pública; «esta acumulación de excrementos supone riesgos de caídas».

Berros apunta a la falta de voluntad política, de gestión y de presencia en la calle de los miembros del equipo de gobierno (PSOE). «Ni siquiera las obras que se han llevado a cabo en La Pola, en su mayor parte financiadas con fondos europeos, para implantar el carril bici, han logrado ocultar la falta de gestión en labores de limpieza, higiene y conservación urbana». El edil acusa al alcalde, Ángel García, 'Cepi', de «intentar crear una falsa fachada para hacer creer que actúa en la capital del concejo con obras y medidas que ni siquiera son utilizadas por vecinos y visitantes».