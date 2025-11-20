El PP de Siero acusa al alcalde de hacer del Consistorio «su cortijo»

Los concejales del grupo municipal del Partido Popular en Siero acusan al equipo de gobierno, liderado por el socialista Ángel García, «de llevar ... a cabo una estrategia sistemática de opacidad y vulneración del derecho a la información de los partidos de la oposición». Los populares aseguran que la limitación del acceso a los datos y documentos fundamentales «está socavando la capacidad de quienes fuimos elegidos por los sierenses para fiscalizar y controlar la gestión del regidor y de su equipo. El Consistorio se ha convertido en un cortijo».

«Lo que estamos viviendo es la negación sistemática de nuestro derecho legal a la información como representantes electos», denuncian. Se resalta como ejemplo de las malas prácticas del alcalde «el apagado deliberado del micrófono en el pasado Pleno de octubre a la hora de dar el gasto total de un viaje costeado con las arcas municipales. Se recurre a cualquier táctica para esconder la información y evitar rendir cuentas».

Los ediles del PP ponen más ejemplos de lo que consideran «un secuestro descarado de los procedimientos democráticos en Siero». Así, critican la práctica de dos mecanismos principales utilizados por el equipo de gobierno sierense para «imponer este hermetismo y evitar el control democrático». Por un lado, el «bloqueo diario» de acceso a herramientas fundamentales para la fiscalización del gobierno, como puede ser el libro de resoluciones y, por otro, «se realiza un vaciado deliberado de contenidos del Pleno, que es donde estamos todos los partidos políticos elegidos en las urnas para debatir los asuntos de interés para todo el municipio, para debatirlos en la Junta de Gobierno, órgano en el que sólo participan los socios del PSOE, IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda».

El Partido Popular exige al alcalde y a su equipo «el cese inmediato de estas prácticas antidemocráticas, el restablecimiento de todos los mecanismos de información y la vuelta a la transparencia que debe regir toda administración pública».