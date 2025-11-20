El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles del PP de Siero, ante la Casa Consistorial en La Pola. E. C.
Disputa política

El PP de Siero acusa al alcalde de hacer del Consistorio «su cortijo»

«Hay un secuestro descarado de los procedimientos democráticos en el Ayuntamiento», denuncian los ediles populares

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Los concejales del grupo municipal del Partido Popular en Siero acusan al equipo de gobierno, liderado por el socialista Ángel García, «de llevar ... a cabo una estrategia sistemática de opacidad y vulneración del derecho a la información de los partidos de la oposición». Los populares aseguran que la limitación del acceso a los datos y documentos fundamentales «está socavando la capacidad de quienes fuimos elegidos por los sierenses para fiscalizar y controlar la gestión del regidor y de su equipo. El Consistorio se ha convertido en un cortijo».

