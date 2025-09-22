El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La parlamentaria nacional popular, Esther Llamazares, en una rueda de prensa, en abril de 2025 Pablo Nosti

El PP eleva al Congreso de los Diputados los problemas de Correos en Grado

El partido alega que «los vecinos llevan meses sufriendo retrasos inaceptables en la entrega de cartas y notificaciones, llegando en algunos casos a quedarse semanas enteras sin reparto»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Grado

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:11

El Partido Popular denuncia la situación «insostenible» que atraviesa el servicio de Correos en el municipio de Grado y en sus ... pueblos, «donde los vecinos llevan meses sufriendo retrasos inaceptables en la entrega de cartas y notificaciones, llegando en algunos casos a quedarse semanas enteras sin reparto«. La situación es especialmente grave en parroquias como Báscones, se incide desde el PP, »que permanece sin recibir correo desde el pasado julio, lo que supone un perjuicio intolerable«. La parlamentaria nacional popular, Esther Llamazares, presentará varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se garantice el servicio postal universal en el concejo.

