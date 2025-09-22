El PP eleva al Congreso de los Diputados los problemas de Correos en Grado

El Partido Popular denuncia la situación «insostenible» que atraviesa el servicio de Correos en el municipio de Grado y en sus ... pueblos, «donde los vecinos llevan meses sufriendo retrasos inaceptables en la entrega de cartas y notificaciones, llegando en algunos casos a quedarse semanas enteras sin reparto«. La situación es especialmente grave en parroquias como Báscones, se incide desde el PP, »que permanece sin recibir correo desde el pasado julio, lo que supone un perjuicio intolerable«. La parlamentaria nacional popular, Esther Llamazares, presentará varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se garantice el servicio postal universal en el concejo.

Llamazares recuerda que «llevamos desde 2024 denunciando esta situación. No estamos hablando de un problema menor: los retrasos de Correos significan que se pierdan citas médicas, que las notificaciones administrativas lleguen fuera de plazo o que ganaderos no reciban a tiempo sus crotales. Esto es un ataque directo a la igualdad de oportunidades de quienes viven en el medio rural».

El Partido Popular ya ha trasladado este problema a varias instituciones. De hecho, la diputada autonómica Cristina Vega denunció en diferentes ocasiones esta problemática en la Junta General del Principado, al igual que lo hiciera su compañero de partido, el senador José Manuel Fernández, 'Lito', presentando varias iniciativas en el Senado.

«Pese a ello, desde los gobiernos socialistas se han mantenido impasibles ante una problemática que afecta a las zonas rurales y, por lo tanto, a numerosos concejos que ya han denunciado problemas similares». Sin embargo, es en el municipio moscón donde las carencias del servicio de Correos «se sufren con especial crudeza», critica Llamazares y señala que «Grado es hoy la imagen más clara de un servicio público esencial que el Gobierno ha dejado caer por falta de gestión».

Por ello, la diputada nacional del PP reclamará también en el Congreso de los Diputados mejorar el servicio postal en Grado y poner fin al «abandono diario que viven los vecinos».