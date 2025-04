El PP de Siero anima a vecinos y comerciantes a frenar la nueva zona azul en los juzgados

Para el portavoz del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, la propuesta de la nueva zona azul en el concejo es «un fraude ... y un engaño del señor alcalde», el socialista Ángel García, 'Cepi'. «El modelo perjudica a todo el mundo menos a la empresa adjudicataria», acusó. Uno de los principales problemas que observa el edil es que el plan no viene acompañado –«no aparece»– de la preceptiva memoria que justifique el mantenimiento del estacionamiento regulado, así como las plazas afectadas y las tarifas. «Parece que hay un informe de la Policía Local, de octubre de 2024, pero que no viene en el expediente».

El edil admite que se ha estudiado la posibilidad de acudir a un Contencioso; pero no puede hacerlo, en este caso, como grupo municipal por no ser un afectado directo. «Pero sí que lo son las asociaciones de comerciantes, de vecinos y otros colectivos que estarían legitimados para acudir a los tribunales». ¿Y Berros como persona física? «Es una posibilidad que no descarto», respondió.

El equipo de gobierno presentó una propuesta de modificación que, aclaró el alcalde no es definitiva e incluso abre la posibilidad de eliminar el estacionamiento regulado por las protestas, sobre todo, de los comerciantes de La Pola. EL COMERCIO adelantó todos los datos del estudio económico de viabilidad, que contempla la aplicación de la media hora gratuita y la incorporación de algunos aparcamientos disuasorios al modelo regulado. De este modo, se prevén unos ingresos anuales –a fecha de 2025– de poco más de 731.000 euros.

La mayoría de los ingresos proceden de la zona azul de rotación –las plazas que se encuentran en los centros urbanos de La Pola y Lugones–, y ascienden a unos 430.000 euros, además de otros 300.000 provenientes de los aparcamientos disuasorios que se quieren incluir.

Berros se queja agriamente de que el número de plazas reguladas pasa de las 664 actuales a más de 1.300. En estos espacios se contempla un abono diario de 1,5 euros. Además, señala que la media hora gratis no es funcional «porque es lo que se tarda en ir y volver de las zonas de estacionamiento disuasorio y no da tiempo para hacer trámite o compra alguna».