El PP de Siero presenta una moción para que el Pleno pida la supresión de pasos a nivel

El texto de la moción que el Partido Popular anuncia que va a elevar al próximo Pleno de Siero reza de la siguiente ... manera: «Instar a que el Ayuntamiento remita a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Junta General del Principado, así como a los organismos públicos competentes, una propuesta para incluir en los próximos presupuestos del Estado, de la Comunidad Autónoma o del organismo público correspondiente, las partidas económicas necesarias para la supresión de los pasos a nivel del concejo».

Y también se insta al Consistorio a que, para el caso de no obtener «la adecuada respuesta en los respectivos presupuestos a modo de partidas en los mismos que aborden tal particular, o no obtener un compromiso en firme y con las necesarias garantías de suprimir progresivamente los pasos a nivel, comenzando por los más importantes, asumir como competencia impropia la ejecución de las referidas obras de supresión de tales barreras».

La iniciativa la presentaron este viernes la diputada en la Junta General Beatriz Polledo, el parlamentario en el Congreso Silverio Argüelles y el portavoz popular en Siero, Juan Luis Berros.

Se referían a los pasos a nivel de Colloto, El Berrón, Meres y Fonciello. Las declaraciones las hicieron en el paso de El Bayu, donde no hay un proyecto de supresión; se produjo una propuesta del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', al entonces presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en mayo de 2024, Ángel Contreras Marín. Se llegaron a alcanzar compromiso en este sentido, pero no un plan concreto con inversión consignada. Hubo cambios en la cúpula de Adif y la actuación ha quedado parada. Esta actuación contemplaba urbanizar toda la zona para mejorar el paso al campo de fútbol.