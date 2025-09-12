El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Silverio Argüelles, Beatriz Polledo y Juan Luis Berros. E. C.

El PP de Siero presenta una moción para que el Pleno pida la supresión de pasos a nivel

Reclaman fondos de diferentes administraciones para estas actuaciones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:12

El texto de la moción que el Partido Popular anuncia que va a elevar al próximo Pleno de Siero reza de la siguiente ... manera: «Instar a que el Ayuntamiento remita a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Junta General del Principado, así como a los organismos públicos competentes, una propuesta para incluir en los próximos presupuestos del Estado, de la Comunidad Autónoma o del organismo público correspondiente, las partidas económicas necesarias para la supresión de los pasos a nivel del concejo».

