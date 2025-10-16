El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta vecinal contra los parques de baterías en Argüelles. Juan Carlos Román
Proyecto energético en Siero

El Principado da autorización al primero de los tres parques de baterías previstos en Argüelles

Los ecologistas alertan de la escasa distancia que hay entre el almacén y las viviendas. «Conlleva una fuerte contaminación electromagnética»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:59

Comenta

El anuncio de este jueves en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) era un poco críptico: «Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que ... se autoriza instalación eléctrica de alta tensión». Se refería, en realidad, al permiso administrativo previo a Galbano Power para la instalación de un parque de baterías en la parroquia de Argüelles en Siero.

