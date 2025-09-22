El Principado coloca adoquines de la memoria por tres vecinos de Grado víctimas del nazismo

El Gobierno de Asturias colocó este lunes tres nuevas 'stolpersteine' o piedras de la memoria en recuerdo de tres vecinos de Grado ... víctimas del nazismo. Además, en el acto, dentro de las Jornadas de Memoria Democrática del concejo que buscan justicia, verdad y reparación, se han descubierto tres placas en conmemoración de otras tantas maestras de la República que acompañaron en el exilio a la Unión Soviética al millar de niños de la guerra que salieron de Asturias en septiembre de 1937.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, aseguró que la colocación de estas piedras «es un reconocimiento a la lucha por la democracia, pero, además, supone una herramienta para evitar la repetición». En su opinión, el Ayuntamiento de Grado «está haciendo un enorme trabajo en materia de memoria democrática y nosotros contribuimos con este acto a la conservación de esa memoria colectiva que queremos mantener y recuperar«.

Los tres adoquines de la memoria recuerdan a Trinitario de la Fuente Areces, nacido en 1914, deportado en 1941 desde su exilio en Francia a Mauthausen y asesinado ese mismo año en Hartheim; José Manuel Sánchez López, nacido en 1914, deportado desde Francia a Mauthausen en 1940 y asesinado en 1942 en Gusen; y Antonio García Arango, nacido en 1919, deportado desde Francia en 1941 y asesinado ese mismo año en Hartheim.

La jornada se abrió en Santianes, donde se descubrieron dos placas conmemorativas en homenaje a las maestras Aurora Álvarez Suárez y Josefina Álvarez Suárez. La tercera placa se colocó en la escuela de Peñaflor, en recuerdo de María Rosa López Areces. De este modo, las instituciones reconocen su esfuerzo como educadoras y cuidadoras de los más de mil niños evacuados a la Unión Soviética desde el puerto de El Musel en 1937, para protegerlos de los ataques del golpista ejército de Franco.

En los homenajes participaron la viceconsejera y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa, junto al alcalde, José Luis Trabanco, y la concejala de Memoria, María José Miranda.