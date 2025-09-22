El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, y la concejala María José Miranda, en el acto de colocación de adoquines de la memoria en Grado E. C.

El Principado coloca adoquines de la memoria por tres vecinos de Grado víctimas del nazismo

También se descubrieron tres placas en memoria de unas maestras que acompañaron al millar de niños asturianos que se exiliaron a la Unión Soviética en 1937

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Grado

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:56

El Gobierno de Asturias colocó este lunes tres nuevas 'stolpersteine' o piedras de la memoria en recuerdo de tres vecinos de Grado ... víctimas del nazismo. Además, en el acto, dentro de las Jornadas de Memoria Democrática del concejo que buscan justicia, verdad y reparación, se han descubierto tres placas en conmemoración de otras tantas maestras de la República que acompañaron en el exilio a la Unión Soviética al millar de niños de la guerra que salieron de Asturias en septiembre de 1937.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado coloca adoquines de la memoria por tres vecinos de Grado víctimas del nazismo

El Principado coloca adoquines de la memoria por tres vecinos de Grado víctimas del nazismo