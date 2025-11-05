La próxima semana abrirá al tráfico la avenida de José Tartiere de Lugones

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', visitó este miércoles el inicio de los trabajos de mejora de tramos de pavimento en ... varias calles de Lugones. Avanzó que está previsto que la próxima semana reabra al tráfico por completo la avenida de José Tartiere, tras la finalización de la tercera fase de las obras mejora de la vía, que incluía la renovación del saneamiento de la zona.

Los trabajos anunciados han comenzado en la calle Luis Braille y tienen un presupuesto de casi 200.000 euros. Continuarán en la calle Antonio Machado y en la avenida de Oviedo (en la acera y vial de servicio). Las obras consistirán en el fresado y renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura.

Además, se acometerá la sustitución del adoquinado en la avenida de Oviedo, se recolocarán bordillos y se llevarán a cabo reparaciones puntuales en las aceras para mejorar la accesibilidad. También está prevista la reposición de elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros, y el repintado de la señalización horizontal. El proyecto contempla, asimismo, asimismo, la plantación de arbolado de gran porte para mejorar la calidad paisajística del entorno.

Durante la visita, el alcalde pidió «disculpas a los vecinos por los cortes de tráfico puntuales de un tramo de Luis Braille», al tiempo que adelantó que solo en esta calle será necesario los cortes, en las otras dos, no hará falta. Finalmente, el primer edil anunció que «está previsto que la semana que viene reabra al tráfico la avenida Jose Tartiere al completo, tras la finalización de la tercera fase de mejora de la vía, que además de renovar el pavimento de la acera y el aglomerado de la calzada; el objetivo principal de la actuación», destacó García,