Mercedes Sainz, de la empresa adjudicataria; el alcalde, Ángel García; el aparejador municipal, Juan Freije, y la concejala de Vías Urbanas, Sonia Lago. A. F. G.

La próxima semana abrirá al tráfico la avenida de José Tartiere de Lugones

En esta tercera fase, los cortes se han alargado cinco meses

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', visitó este miércoles el inicio de los trabajos de mejora de tramos de pavimento en varias calles de Lugones. Avanzó que está previsto que la próxima semana reabra al tráfico por completo la avenida de José Tartiere, tras la finalización de la tercera fase de las obras mejora de la vía, que incluía la renovación del saneamiento de la zona.

