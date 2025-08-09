El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nudo de conexión con la A-64 en Granda, principal acceso a Parque Principado, donde se va a construir una nueva glorieta. A. F. G.

El proyecto de la rotonda para el acceso a Parque Principado supera todas las trabas

El Principado libera la actuación, que afecta al centro de explotación y conservación de carreteras ubicado junto al nudo de Granda-oeste

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:19

El Ayuntamiento de Siero ya se encuentra a la espera de recibir la autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar y ... acometer una gran rotonda, y nuevos viales, para favorecer el tránsito de vehículos desde la autovía A-64 a la zona comercial de Paredes y Granda, donde se encuentra Parque Principado, y a los nuevos ejes comerciales y empresariales en expansión en la zona. En este caso, la Junta Local de Gobierno ya autorizó el proyecto, pero quedaban flecos que todavía frenaban su inicio. El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', informó de que esta semana ya se ha superado la última de las trabas encontradas: «Estábamos pendientes del visto bueno del Principado, porque está afectado el centro de conservación y explotación de carreteras que tiene en este punto; y ya ha sido remitido al ministerio».

