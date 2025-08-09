El proyecto de la rotonda para el acceso a Parque Principado supera todas las trabas

El Ayuntamiento de Siero ya se encuentra a la espera de recibir la autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar y ... acometer una gran rotonda, y nuevos viales, para favorecer el tránsito de vehículos desde la autovía A-64 a la zona comercial de Paredes y Granda, donde se encuentra Parque Principado, y a los nuevos ejes comerciales y empresariales en expansión en la zona. En este caso, la Junta Local de Gobierno ya autorizó el proyecto, pero quedaban flecos que todavía frenaban su inicio. El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', informó de que esta semana ya se ha superado la última de las trabas encontradas: «Estábamos pendientes del visto bueno del Principado, porque está afectado el centro de conservación y explotación de carreteras que tiene en este punto; y ya ha sido remitido al ministerio».

Es por eso que espera que llegue la autorización última en breve para licitar las obras.

La inversión es de 872.000 euros –procedentes de los remanentes de 2024– y la intención es tenerlo todo listo para las próximas navidades.

El proyecto contempla varias soluciones en el nudo de Granda-oeste desde la mencionada autovía. Así, en sentido Oviedo, se va a habilitar esa rotonda «que permitirá absorber un gran volumen de tráfico». Es en este punto donde más problemas de acceso se registran, al existir en la actualidad un ceda el paso que impide el tránsito fluido por el gran volumen de vehículos que usan, a su vez, la incorporación a la A-64 y taponan ese punto.

La medida se completa con la construcción de un nuevo vial para el tráfico procedente de Oviedo (sentido Santander). Se duplicará la calzada y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana. «Es un proyecto muy necesario que llevaba muchos años esperando, desde la propia apertura de Parque Principado; cuando se gobierna hay que buscar la mejor solución posible, pero avanzando», defendió el alcalde. Se trata de una solución «consensuada y pactada» con Demarcación de Carreteras.

«La actuación afectará a los enlaces a la zona comercial y a Granda, Viella y Colloto», explicó el regidor. 'Cepi' destacó que se trata de una zona en expansión donde, además de estar la Central Lechera (con 900 empleados directos), se encuentran los polígonos Bravo I y II, y Natalio, donde se desarrolla ese nuevo eje comercial con nueva actividad. También, en la zona de Granda, junto a la autovía, está previsto el desarrollo de unas 200 viviendas.

El alcalde quiso advertir, no obstante, de que las nuevas medidas no eliminarán del todo los atascos. Siempre se pueden producir problemas en una de las zonas más transitadas de la región, con el tránsito de unos 50.000 vehículos al día, con jornadas en las que se aumenta, como en campañas comerciales especiales (Navidad o rebajas).