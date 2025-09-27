El PSOE de Siero abordará otra vez la propuesta de máximos del PP para el presupuesto

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) hace balance de la primera ronda de contactos con el resto de grupos para incorporar propuestas; no ... se trata de una negociación para su aprobación, ya que los socialistas gozan de mayoría absoluta. «Pero buscamos el máximo consenso posible», afirmó el alcalde, Ángel García, 'Cepi', este sábado. «Ha sido muy positivo este diálogo, pero hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a renunciar a nuestro proyecto para el concejo». Y a pesar de la tensión del encuentro con el portavoz del PP, Juan Luis Berros, el pasado miércoles –el edil popular le negó el saludo–, 'Cepi' avanzó que está previsto una segunda reunión esta misma semana.

Se prevé abordar la propuesta de máximos puesta sobre la mesa por parte de los populares: construir una plaza de abastos en Lugones, reabrir la oficina de atención al consumidor en La Pola, recuperar el cuartelillo de la Policía Local en Lugones, adquirir la casona de Leceñes para habilitar un museo de los Sidros y Les Comedies, habilitar un aparcamiento en la polesa avenida de Gijón, asumir los gastos de las diversas cooperativas de agua del municipio, habilitar una acera en Lieres y asumir el arreglo de la pasarela sobre las vías de Renfe en Lugones. Unas peticiones que el regidor ya avanzó tendrían un importante impacto económico y que habría que desarrollar en varios ejercicios.

'Cepi', en un primer momento, las aceptó pero con una condición: «Tiene que apoyar el presupuesto». Este sábado dijo que «vamos a presentar una oferta para que tengan difícil no apoyar la cuenta».

Por lo pronto, la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda ya anunció su apoyo tras lograr incluir varias de sus peticiones, como mejorar la seguridad con cámaras de vigilancia. También es posible el respaldo de la concejal de IU. Prácticamente imposible es el respaldo de la portavoz de Podemos y complicado, aunque no imposible, es que el PSOE vuelva a obtener la abstención de los dos votos de Vox.