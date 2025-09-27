El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz del PP, Juan Luis Berros, niega el saludo al alcalde, Ángel García, 'Cepo', el pasado miércoles. A. F. G.

El PSOE de Siero abordará otra vez la propuesta de máximos del PP para el presupuesto

«Vamos a presentar una oferta para que tengan difícil no apoyar la cuenta», avanza el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi'

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:02

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) hace balance de la primera ronda de contactos con el resto de grupos para incorporar propuestas; no ... se trata de una negociación para su aprobación, ya que los socialistas gozan de mayoría absoluta. «Pero buscamos el máximo consenso posible», afirmó el alcalde, Ángel García, 'Cepi', este sábado. «Ha sido muy positivo este diálogo, pero hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a renunciar a nuestro proyecto para el concejo». Y a pesar de la tensión del encuentro con el portavoz del PP, Juan Luis Berros, el pasado miércoles –el edil popular le negó el saludo–, 'Cepi' avanzó que está previsto una segunda reunión esta misma semana.

