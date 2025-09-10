Renovación total del suelo de madera en el Colegio Público de Faes, en Valdesoto

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de mejora en el Colegio Público de Faes, en Valdesoto, donde se han llevado a ... cabo trabajos para reparar y renovar la estructura y pavimento del suelo de madera de la planta baja del edificio. El importe de la actuación ha sido de 22.271 euros.

La edil de Educación en el municipio, Eva Iglesias, y el de Urbanismo, Javier Rodríguez, acudieron al centro este miércoles, donde se explicó que la intervención ha consistido en la retirada completa de la tarima de madera existente, la reparación de la estructura de madera dañada, la comprobación de la ventilación del forjado; después, se ha colocado el tablero contrachapado sobre la estructura reparada y se ha instalado tarima flotante sintética como acabado final en las aulas afectadas.

«Estamos muy satisfechos con la renovación del suelo de la escuela de Faes que se ha hecho durante el verano, una actuación muy necesaria dado el deterioro que presentaba», manifestó Iglesias.