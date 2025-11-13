Salud dotará de pediatra a La Fresneda el próximo mes y a Lugones, en enero

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, aseguró este jueves, en sede parlamentaria, que se trabaja para «garantizar la atención de calidad» en los centros ... de Lugones, El Berrón y La Fresneda, en Siero. «Hemos logrado absorber la demora y mantener la calidad asistencial, incluso en momentos de alta presión».

En Lugones señaló que la espera, que estaba entre cinco y seis días, se está reduciendo gracias a la incorporación de nuevos profesionales. En La Fresneda, indicó, el servicio de pediatría se cubre mediante dos medias mañanas semanales con facultativos de Lugones y tres tardes semanales presenciales en Lugones para los vecinos de la urbanización. «La idea es que haya un pediatra en diciembre para la urbanización y en enero, en Lugones». Sobre El Berrón, explicó, todas las plazas están cubiertas.

La consejera respondía así a una pregunta de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, quien dijo que la realidad «es otra». «Son muchas las movilizaciones de los vecinos porque llevan tiempo escuchando promesas, pero siguen esperando dos semanas para que se les dé una cita y hay una falta de facultativos. No nos vale lo que nos dice porque es absolutamente provisional».

Por su parte, el diputado de Foro, Adrián Pumares, quiso ser contundente al denunciar que «la situación del centro de salud de Lugones es insostenible y el Gobierno regional ha engañado una vez más a los vecinos».

Cuenca del Nalón

Pardo también preguntó a la consejera por las previsiones para reforzar el personal de matronas en el área sanitaria del Nalón. Al respecto, Saavedra dijo que la comarca suma un total de seis enfermeras especialistas en el ámbito hospitalario y otras dos en atención primaria. «Esta cobertura permite mantener el seguimiento del embarazo normal».

La titular explicó que, tras el verano, en el Nalón se ha producido la jubilación de una de las matronas de atención primaria, «pero se ha cubierto de forma inmediata con una interinidad; la plantilla quedó cubierta. No obstante, somos conscientes de que está aumentando la presión asistencial. Hubo un crecimiento de los nacimientos del 11% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo periodo del anterior; se ha pasado de 264 a 282 partos, más otros siete derivados del hospital Álvarez-Buylla de Mieres». Dijo que se está trabajando en la adecuación de la plantilla de matronas en el Nalón –también por el trabajo que supone el cribado de cáncer de cuello de útero– con la incorporación de una profesional adicional con motivo de la apertura del nuevo centro de salud de Sotrondio.